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THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Samsun Çarşamba Havalimanı seferine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T21:45+0300
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türkiye
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TK7238 sayılı Sabiha Gökçen Havalimanı-Samsun Çarşamba Havalimanı seferimiz için uçuş öncesinde bir bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği kontroller sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.Saat 19.35 tarifeli AnadoluJet uçağının, alanda yapılan polis kontrollerinin ardından yeni plana göre saat 21.45'te kalkacağı belirtildi.
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thy, bomba, ihbar

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

21:45 23.08.2021 (güncellendi: 21:52 23.08.2021)
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AA
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Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Samsun Çarşamba Havalimanı seferine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TK7238 sayılı Sabiha Gökçen Havalimanı-Samsun Çarşamba Havalimanı seferimiz için uçuş öncesinde bir bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği kontroller sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.
Saat 19.35 tarifeli AnadoluJet uçağının, alanda yapılan polis kontrollerinin ardından yeni plana göre saat 21.45'te kalkacağı belirtildi.
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