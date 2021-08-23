https://tr.sputniknews.com/20210823/tuketici-guven-endeksi-agustosta-yuzde-16-azaldi-1048244401.html

Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 1.6 azaldı

Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 1.6 azaldı

Tüketici güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1.6 oranında azaldı. Temmuz ayında 79.5 olan endeks, Ağustos ayında 78.2 oldu. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T10:12+0300

2021-08-23T10:12+0300

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türkiye

ekonomi

tüketici güven endeksi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi sonuçları açıklandı.Buna göre; tüketici güveni ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 oranında azaldı. Temmuz ayında 79,5 olan endeks, Ağustos ayında 78.2'ye geriledi.Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi temmuz ayında 57.9 olurken, ağustos ayında yüzde 5.8 oranında artarak 61.3'e yükseldi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 79.8 iken, ağustos ayında yüzde 1.4 oranında azalarak 78.6'ya düştü.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 83.2'yken, ağustos ayında yüzde 9.6 oranında azalarak 75.3'e geriledi.Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi temmuz ayında 97.0 olurken, ağustos ayında yüzde 0.7 oranında artarak 97.7'ye çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20210813/abdde-tuketici-guveni-10-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1048008744.html

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ekonomi, tüketici güven endeksi