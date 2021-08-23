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https://tr.sputniknews.com/20210823/tuketici-guven-endeksi-agustosta-yuzde-16-azaldi-1048244401.html
Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 1.6 azaldı
Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 1.6 azaldı
Tüketici güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1.6 oranında azaldı. Temmuz ayında 79.5 olan endeks, Ağustos ayında 78.2 oldu. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T10:12+0300
2021-08-23T10:25+0300
türkiye
ekonomi
tüketici güven endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi sonuçları açıklandı.Buna göre; tüketici güveni ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 oranında azaldı. Temmuz ayında 79,5 olan endeks, Ağustos ayında 78.2'ye geriledi.Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi temmuz ayında 57.9 olurken, ağustos ayında yüzde 5.8 oranında artarak 61.3'e yükseldi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 79.8 iken, ağustos ayında yüzde 1.4 oranında azalarak 78.6'ya düştü.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 83.2'yken, ağustos ayında yüzde 9.6 oranında azalarak 75.3'e geriledi.Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi temmuz ayında 97.0 olurken, ağustos ayında yüzde 0.7 oranında artarak 97.7'ye çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20210813/abdde-tuketici-guveni-10-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1048008744.html
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ekonomi, tüketici güven endeksi

Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 1.6 azaldı

10:12 23.08.2021 (güncellendi: 10:25 23.08.2021)
© FlickrTÜİK araştırması
TÜİK araştırması - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© Flickr
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Tüketici güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1.6 oranında azaldı. Temmuz ayında 79.5 olan endeks, Ağustos ayında 78.2 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi sonuçları açıklandı.
Buna göre; tüketici güveni ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 oranında azaldı. Temmuz ayında 79,5 olan endeks, Ağustos ayında 78.2'ye geriledi.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi temmuz ayında 57.9 olurken, ağustos ayında yüzde 5.8 oranında artarak 61.3'e yükseldi.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 79.8 iken, ağustos ayında yüzde 1.4 oranında azalarak 78.6'ya düştü.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 83.2'yken, ağustos ayında yüzde 9.6 oranında azalarak 75.3'e geriledi.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi temmuz ayında 97.0 olurken, ağustos ayında yüzde 0.7 oranında artarak 97.7'ye çıktı.
ABD ticaret açığı, abd bayrağı-ekonomi, abd ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
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