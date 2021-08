https://tr.sputniknews.com/20210823/uc-farkli-kulturu-sahnede-bulusturan-tara-mamedova-sarkilarim-hayat-hikayemdir-1048260756.html

Üç farklı kültürü sahnede buluşturan Tara Mamedova: Şarkılarım, hayat hikayemdir

Üç farklı kültürü sahnede buluşturan Tara Mamedova: Şarkılarım, hayat hikayemdir

Modern etnik pop, caz ve blues müziğin başarılı isimlerinden Tara Mamedova, üç farklı kültürü sahnede buluşturuyor. Kürtçe, Rusça ve Fransızca şarkı söyleyen... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T18:13+0300

2021-08-23T18:13+0300

2021-08-23T18:18+0300

yaşam

kürtçe

kürt

sanat

açıklama

kültür

sanatçı

kürdistan

röportaj

sertaç kayar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048260697_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_051d44c5d3f0fef07f778fbb1d8629c3.jpg

Rusya, Kırgızistan ve Fransa'da modern etnik pop, caz ve blues müziğin başarılı isimlerinden Tara Mamedova, müziği ve hayat hikayesiyle ile adından söz ettiriyor. Kürt müziğinin genç seslerinden olan Tara Mamedova, 1983 yılında Kırgızistan’da doğdu. 8 yaşına kadar doğduğu şehirde yaşayan sanatçı, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonrası ailesi ile birlikte Rusya’nın Saratov şehrine göç etti. 1999 yılına kadar Saratov’da yaşayan sanatçı, müzik dans, tiyatro eğitimi almak için Moskova ve Yaroslavl’da yaşadı. Aslen Ağrı-Doğubayazıtlı olan genç sanatçı doğup büyüdüğü, yaşadığı ve eğitim gördüğü 3 farklı ülkenin kültürünü müziğe taşıdı. Diyarbakır’a konser veren Tara Mamedova, Sputnik Türkiye’ye konuştu.‘Dünya müziğini bilmek, tanımak, öğrenmek benim için büyük bir eğitim oldu’Çocukluğunun göç yollarında geçtiğini söyleyen Mamedova, zorlu bir süreç yaşadığını belirtti. Sanata yönelmesinde annesinin büyük bir etkisinin olduğunu söyleyen Mamedova, “Çocukluğum zaten annemden kaynaklı sanatla geçti. Ona baka baka, onun sanata olan aşkını, şarkıları söylemesi beni de etkiledi. Onunla doğmak gerekirdi, demek ki onunla doğmuşum. Biraz içimde vardı. Dans, tiyatro ve müzik eğitimi aldım. Ondan sonra yine bir yerlere gitmek, uçmak istedim. Her zaman bir kuş gibi hissettim. Fransa’ya yolum düştü, her zaman hayalimdi. Fransa’da da caz müziği ile tanıştım. Özellikle sokak müzisyenleri bana çok şey kattı. Onlara çok şey borçluyum. Dünya müziği açısından, dünya müziğini bilmek, onları tanımak, öğrenmek benim için büyük bir eğitim oldu” şeklinde konuştu.‘Vatan hasreti, benim kalbimde bir boşluk yaratıyordu’Uzun yıllar bir caz grubunda şarkı söyleyen Mamedova, “Caz barlarında Kürtçe caz müziği yapıyordum. Uzun zaman böyle, yalnız onların içinde müzik yaptım. Daha sonra memleketime gitme isteği doğdu. Yıllardır annemin, babamın, dedemin, nedenimin hasretiyle yaşadığı vatan hasreti, benim de kalbimde bir boşluk yaratıyordu. Eşimle tanıştıktan sonra ilk kez memleketime, Ağrı-Doğubayazıt’a gittim. Orada ilk şarkımı ‘Ax’ı yazdım. Eşime çok şey borçluyum, iyi ki var. Daha sonra bütün zorluklara rağmen buradan kopmamaya karar verdim. O hayatı bıraktım, İstanbul’a geldim ve şimdi buradayım. Sanat hayatıma burada devam edeceğim” dedi.‘Daha çok etnik modern müzik yapıyorum’“Daha çok kalbimden gelen müziği yapıyorum” diyen genç sanatçı şunları söyledi: ‘Her bestenin bir hikayesi var’Her bestenin bir hikayesinin olduğunu söyleyen Mamedova, “Benim yazdığım kendi şarkılarımda her birinin çok önemli, çok derin, bazen acı, bazen sevinç hikayeleri var. Bugüne kadar yazdığım şarkılarda kendi hikayemi yazdım. Kendi hikayemiz o kadar çok ki... ‘Xewna Giran’ benim için kızımın hikayesidir. Onun hastalıkta geçirdiği zamanı, o savaşı anlatıyor. Tabi ki o savaşın kazanını da anlatıyor. Bir kadının, bir annenin mücadelesini anlatıyor. Aşkını anlatıyor. ‘Lo Lawo’ bir aşk hikayesi, onu eşim için yazmıştım. ‘Ax’ gurbeti anlatıyor, bir göç hikayesidir. Bir yerlerde kendini sürekli kovulmuş halde bulmak, sürekli bir çocuk gözünden, bir çocuğun kalbinden yazılmış bir şarkı. Tüm şarkıların böyle hikayesi var” şeklinde konuştu.‘Çocukluğumda yaşadığım göç, acı vericiydi’“Çocukluğumda yaşadığım göç, gerçekten acı vericiydi” diyen Tara Mamedova şöyle devam etti:Mamedova, Kürtçe, Rusça ve Fransızca şarkılar seslendiriyor5 dil bilen Tara Mamedova, Kürtçe, Rusça ve Fransızca şarkılar seslendiriyor. Kürtçe ağırlıklı şarkı söyleyen Mameodova, “İlk albümlerimde sadece Kürtçe okudum, çünkü bizim Kürtçeye, Kürtçenin de bize ihtiyacı var. En rahat ettiğim odur, özlediğim odur, şarkılarımın yazdığım dil odur. Bildiğim dillerde şarkı söylüyorum. Bildiğim dillerde daha çok hissediyorum, daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sahnede canlı performans albümünde Rusça söyledim, Fransızca söyledim. Fransızca olan şarkıyı da kendim yazdım. Fransızca ve Kürtçe karışımı bir şarkıydı ve bir kadın hikayesiydi. Ama sahnelerde birçok dilde şarkılarımı söylüyorum” dedi.‘Sahne ve müzik yaşamaktır, özgürlüktür, ülkemdir, dilimdir ve benim’Hayatın bir bütün olarak zorluklarla dolu olduğunu kaydeden genç sanatçı şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

kürtçe, kürt, sanat, açıklama, kültür, sanatçı, kürdistan, röportaj, sertaç kayar, tara mamedova