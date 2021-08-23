https://tr.sputniknews.com/20210823/ucuncu-doz-asi-delta-varyantina-karsi-ciddi-derecede-bagisiklik-sagliyor-1048251230.html

'Üçüncü doz aşı, Delta varyantına karşı ciddi derecede bağışıklık sağlıyor'

'Üçüncü doz aşı, Delta varyantına karşı ciddi derecede bağışıklık sağlıyor'

Yeni tip koronavirüs salgınını önlemede üçüncü doz aşının gerekliliğine yönelik tartışmalar devam ederken birçok bilim insanı, güçlendirici doz olarak... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T13:56+0300

2021-08-23T13:56+0300

2021-08-23T13:57+0300

koronavirüs

tartışma

araştırma

aşı

salgın

kovid-19

iki doz

delta varyantı

üçüncü doz

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Üçüncü doz Kovid-19 aşısının piyasaya sürülmesi, insan nüfusunun büyük bir bölümünün henüz bir doz aşı olmaması nedeniyle etik ve politik gerekçelerle tartışmalara yol açtı. Ancak artan Delta varyantı nedeniyle birçok bilim insanı, güçlendirici olarak uygulanan üçüncü doz aşının öncelik olarak görülmesi gerektiği kanısında. İngiltere'de geçen hafta yapılan büyük bir araştırma, varyantla enfekte olmuş tam aşılı bireylerin üst solunum yollarında bağışıklığı olmayanlar kadar yüksek virüs seviyelerine sahip olduğunu gösterdi. Bu, Delta kaynaklı çığır açan enfeksiyonları olan kişilerin de virüsü bulaştırabileceğini ve Kovid-19 pandemisini engelleme çabalarını boşa çıkarabileceğini gösteriyor. İsrail gibi yüksek oranda aşılanmış bazı popülasyonlarda azalan antikor seviyeleri, yeni hastaneye yatışlara sebep olan dalgalarının önüne geçmek için üçüncü doz aşıyı olma çağrılarının yapılmasına sebep oldu. La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'nün Kaliforniya'daki Enfeksiyon Hastalıkları ve Aşı Araştırmaları Merkezi'nde virolog ve profesör olan Shane Crotty, "Bilim, güçlendiricilerin işidir ve kesinlikle bu konuda yardımcı olacaklardır" dedi. Crotty, 20 Ağustos'ta katıldığı bir çevrimiçi toplantıda, tamamen aşılanmış, sağlıklı yetişkinlerde Moderna aşısının yanı sıra Pfizer ve ortağı BioNTech'den alınan güçlendirici aşıların, antikorların en yüksek seviyelere sıçramasına neden olduğunu söyledi. Crotty, bu antikorların ayrıca daha dayanıklı ve daha geniş bir SARS-CoV-2 varyantlarıyla savaşmada usta olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Crotty, şöyle devam etti:Profesör Crotty, Ekstra doz aşı ile antikor seviyelerinin desteklenmesi, bağışıklık sisteminin Delta varyantını burun ve boğaza ulaştığında hızla bloke etmesini sağlayarak koronavirüsün sadece hücrelere bulaşmasını ve hastalığa neden olmasını değil, yayılmasını da durdurabileceğini belirtti.Daha yavaş bir antikor yanıtı ise bulaşıcılığı artırabilir ve semptomları kötüleştirebilir diyen Crotty, "Bu, virüs ve bağışıklık sisteminiz arasındaki bir yarış" ifadelerini kullandı. Crotty, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20210820/bakan-koca-delta-varyanti-turkiyede-yuzde-90i-gecti-1048186188.html

https://tr.sputniknews.com/20210812/doc-dr-dogandan-delta-varyanti-uyarisi-yalanci-guven-hissi-hataya-goturur-1047961357.html

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tartışma, araştırma, aşı, salgın, kovid-19, iki doz, delta varyantı , üçüncü doz