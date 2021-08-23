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https://tr.sputniknews.com/20210823/ulker-kek-fabrikasini-satiyor-1048244457.html
Ülker, kek fabrikasını taşıyor
Ülker, kek fabrikasını taşıyor
Ülker, kek üretimi gerçekleştirdiği Esenyurt'taki fabrikasının taşınmasına karar verildiğini duyurdu. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
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ekonomi
esenyurt
fabrika
ülker
kek
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Ülker, kek üretimi yaptığı Esenyurt'taki fabrikasının arsasıyla beraber satılmasına karar verdi. Esenyurt'taki fabrikanın Gebze'deki üretim tesisine taşınacağı belirtilirken, taşınma işlemi 2021 yılı sonuna kadar kademeli olarak hayata geçirilecek. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Operasyonel verimlilik ve entegrasyon çalışmaları kapsamında, Esenyurt fabrikasında üretimi yapılan kek işini, kek üretiminde kalite, verimlilik ve rekabet avantajını arttırma stratejisi dahilinde Gebze fabrikasında yer alan ve genişleme projeleri için ayrılan alana taşınmasına ve Esenyurt'taki binanın arsasıyla beraber satılmasına karar verilmiştir. Esenyurt fabrikasında çalışan personelimiz diğer üretim tesislerimizde istihdam edilecektir. Üretimin devamlılığı için taşınma işlemi 2021 yılı sonuna kadar yayılarak hayata geçirilecektir. Ülker Bisküvi, kek işini aynı kapasite ve büyüme hedefiyle sürdürecek, inovatif ürünleri, ihracatı, istihdamı, yatırımlarıyla hem paydaşlarına hem ülkesine değer katmaya devam edecektir."
esenyurt
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esenyurt, fabrika, ülker, kek

Ülker, kek fabrikasını taşıyor

10:14 23.08.2021 (güncellendi: 11:06 23.08.2021)
© Fotoğraf : ÜlkerÜlker
Ülker - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© Fotoğraf : Ülker
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Ülker, kek üretimi gerçekleştirdiği Esenyurt'taki fabrikasının taşınmasına karar verildiğini duyurdu.
Ülker, kek üretimi yaptığı Esenyurt'taki fabrikasının arsasıyla beraber satılmasına karar verdi. Esenyurt'taki fabrikanın Gebze'deki üretim tesisine taşınacağı belirtilirken, taşınma işlemi 2021 yılı sonuna kadar kademeli olarak hayata geçirilecek.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Operasyonel verimlilik ve entegrasyon çalışmaları kapsamında, Esenyurt fabrikasında üretimi yapılan kek işini, kek üretiminde kalite, verimlilik ve rekabet avantajını arttırma stratejisi dahilinde Gebze fabrikasında yer alan ve genişleme projeleri için ayrılan alana taşınmasına ve Esenyurt'taki binanın arsasıyla beraber satılmasına karar verilmiştir. Esenyurt fabrikasında çalışan personelimiz diğer üretim tesislerimizde istihdam edilecektir. Üretimin devamlılığı için taşınma işlemi 2021 yılı sonuna kadar yayılarak hayata geçirilecektir. Ülker Bisküvi, kek işini aynı kapasite ve büyüme hedefiyle sürdürecek, inovatif ürünleri, ihracatı, istihdamı, yatırımlarıyla hem paydaşlarına hem ülkesine değer katmaya devam edecektir."
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