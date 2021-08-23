https://tr.sputniknews.com/20210823/uzaklastirma-karari-olan-kiz-arkadasinin-evini-yaktigi-iddia-edilen-kisi-tutuklandi-1048249084.html

Uzaklaştırma kararı olan kız arkadaşının evini yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı

Uzaklaştırma kararı olan kız arkadaşının evini yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı

Samsun'da eski kız arkadaşının evinden uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelip yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T12:56+0300

2021-08-23T12:56+0300

2021-08-23T12:56+0300

türkiye

samsun

uzaklaştırma

tutuklama

kız arkadaş

ilkadım ilçesi

yakma

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Samsun’un İlkadım ilçesinde, önceki akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın 2 katındaki dairede yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi.Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Evin yatak odasından çıkan yangında evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi ve eşyalar tamamen yandı.Ş.A. evinden uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı olan A.A.'nın evi yaktığını iddia ederek polise şikayette bulundu.Polis A.A.'yı Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi binası önünde yakalayarak gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karsı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen A.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. A.A. dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

türkiye

samsun

ilkadım ilçesi

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