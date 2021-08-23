Vali açıkladı: Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 88’i aşısız

Hastanede yatan çoğu hastanın aşısız olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, “Manisa’da hastanelerin yoğun bakımlarında yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 88.2’si aşısız olanlarla aşılarını tamamlattırmayanlardır” dedi. Vali Karadeniz, Manisalıları aşı yaptırmaya davet etti.Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı güncel tabloya göre birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 74.62, ikinci doz ortalaması yüzde 57.05, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 89 milyon 651 bin 157 oldu. Manisa’nın da içinde yer aldığı 37 il mavi kategoride yer alırken haritada sadece Şanlıurfa ve Mardin kırmızı kategoride bulunuyor.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kentte koronavirüs dolayısıyla hastanede tedavi altında olan hastaların yüzde 88'inin aşısız ya da aşılarını tamamlamamış kişiler olduğunu açıkladı.
Hastanede yatan çoğu hastanın aşısız olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, “Manisa’da hastanelerin yoğun bakımlarında yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 88.2’si aşısız olanlarla aşılarını tamamlattırmayanlardır” dedi. Vali Karadeniz, Manisalıları aşı yaptırmaya davet etti.
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı güncel tabloya göre birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 74.62, ikinci doz ortalaması yüzde 57.05, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 89 milyon 651 bin 157 oldu. Manisa’nın da içinde yer aldığı 37 il mavi kategoride yer alırken haritada sadece Şanlıurfa ve Mardin kırmızı kategoride bulunuyor.