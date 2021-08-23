https://tr.sputniknews.com/20210823/vali-acikladi-yogun-bakimdaki-hastalarin-yuzde-88i-asisiz-1048267714.html

Vali açıkladı: Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 88’i aşısız

Vali açıkladı: Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 88’i aşısız

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kentte koronavirüs dolayısıyla hastanede tedavi altında olan hastaların yüzde 88'inin aşısız ya da aşılarını tamamlamamış... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T23:03+0300

2021-08-23T23:03+0300

2021-08-23T23:03+0300

yaşam

manisa

yoğun bakım

sağlık bakanlığı

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044146325_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_8bf38c3c301a9c7b3d6491c06f5a6ad3.jpg

Hastanede yatan çoğu hastanın aşısız olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, “Manisa’da hastanelerin yoğun bakımlarında yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 88.2’si aşısız olanlarla aşılarını tamamlattırmayanlardır” dedi. Vali Karadeniz, Manisalıları aşı yaptırmaya davet etti.Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı güncel tabloya göre birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 74.62, ikinci doz ortalaması yüzde 57.05, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 89 milyon 651 bin 157 oldu. Manisa’nın da içinde yer aldığı 37 il mavi kategoride yer alırken haritada sadece Şanlıurfa ve Mardin kırmızı kategoride bulunuyor.

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

manisa, yoğun bakım, sağlık bakanlığı, koronavirüs