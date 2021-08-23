Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210823/whatsapp-yillar-sonra-tablet-uygulamasi-yaziyor-ios-beta-kullanilabilir-1048250008.html
WhatsApp'tan yıllar sonra tablet uygulaması: iOS Beta kullanılabilir
WhatsApp'tan yıllar sonra tablet uygulaması: iOS Beta kullanılabilir
WhatsApp'ın tabletler için uygulama geliştirdiği ortaya çıktı. Android sürümü henüz ortada gözükmese de iOS kullanıcıları iPad'ler için geliştirilen... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T13:23+0300
2021-08-23T13:24+0300
yaşam
whatsapp
tablet
uygulama
şifreleme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1045110499_0:89:1800:1102_1920x0_80_0_0_16d7510ecff9e856bc31e18de61b4aed.jpg
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp dünya genelinde 2 milyara yakın kullanıcıya sahip. Ancak şirketin henüz bir tablet uygulaması yok. Hem iOS hem Android kullanıcıları yıllardır bu durumdan şikayetçi.WhatsApp'a ilişkin sızıntılarıyla bilinen WABetaInfo'nun aktardığına göre bu durum değişiyor. Şirketin çoklu cihaz desteğine geçmesiyle beraber tamamen işlevsel bir tablet uygulaması geliyor.WhatsApp, şifreleme teknolojisindeki gelişmeleri de kullanarak dört cihaza kadar bağımsız çalışacak bir sistem üzerinde çalışıyordu.Şu anki uçtan uca şifreleme teknolojisi bir ana hesabı zorunlu kılıyor. Bu nedenle örneğin telefonunuzda internet yoksa WhatsApp Web ya da masaüstü kullanamıyorsunuz.Uygulamanın ne zaman kullanıma açılacağı belli değil. Ancak WhatsApp iOS beta kullanıyorsanız iPad versiyonuna da erişim sağlayabilirsiniz.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1045110499_331:0:1800:1102_1920x0_80_0_0_14ffe3d66f678dd55068a87dfadbd908.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
whatsapp, tablet, uygulama, şifreleme

WhatsApp'tan yıllar sonra tablet uygulaması: iOS Beta kullanılabilir

13:23 23.08.2021 (güncellendi: 13:24 23.08.2021)
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp - logo
WhatsApp - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
WhatsApp'ın tabletler için uygulama geliştirdiği ortaya çıktı. Android sürümü henüz ortada gözükmese de iOS kullanıcıları iPad'ler için geliştirilen uygulamanın beta versiyonunu kullanabilir.
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp dünya genelinde 2 milyara yakın kullanıcıya sahip. Ancak şirketin henüz bir tablet uygulaması yok. Hem iOS hem Android kullanıcıları yıllardır bu durumdan şikayetçi.

WhatsApp'a ilişkin sızıntılarıyla bilinen WABetaInfo'nun aktardığına göre bu durum değişiyor. Şirketin çoklu cihaz desteğine geçmesiyle beraber tamamen işlevsel bir tablet uygulaması geliyor.
© WABetaInfoWhatsApp'ın üzerinde çalıştığı tablet uygulaması
WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı tablet uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı tablet uygulaması
© WABetaInfo
WhatsApp, şifreleme teknolojisindeki gelişmeleri de kullanarak dört cihaza kadar bağımsız çalışacak bir sistem üzerinde çalışıyordu.
Şu anki uçtan uca şifreleme teknolojisi bir ana hesabı zorunlu kılıyor. Bu nedenle örneğin telefonunuzda internet yoksa WhatsApp Web ya da masaüstü kullanamıyorsunuz.

Uygulamanın ne zaman kullanıma açılacağı belli değil. Ancak WhatsApp iOS beta kullanıyorsanız iPad versiyonuna da erişim sağlayabilirsiniz.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:58Eski eşini silahla alıkoyan Alper Tasalı tutuklandı
13:56'Üçüncü doz aşı, Delta varyantına karşı ciddi derecede bağışıklık sağlıyor'
13:55Mısır bugünden itibaren yerel olarak üretilen Sinovac aşısını piyasaya sürecek
13:47Rus Dışişleri: Afganistan’a asker göndermeyi planlamıyoruz
13:40Tayvanlıları laboratuvar faresine çevirmekle suçlanan yerli aşı, Devlet Başkanı Tsai'ye yapıldı
13:38Meteksan: ULAQ, göçmen botlarının tespitine yönelik olarak 7/24 Mavi Vatan’da görev alabilir
13:35‘Kırım Platformu bumerang etkisi yaratacak, katılanlar kendi başlarına dert açacak’
13:25Rusya, İran ve Çin, Basra Körfezi’nde donanma tatbikatı düzenleyecek
13:23WhatsApp'tan yıllar sonra tablet uygulaması: iOS Beta kullanılabilir
13:20Edirne'de zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı
13:19İzmir Tabip Odası: Kentte yeni varyant türleri saptandı
13:12175 koyun sulama kanalına düştü, 170'i boğuldu
13:07Sunucu Okan Karacan hakkında cinsel taciz soruşturması
12:58EPDK'dan akaryakıt bayilerine inceleme
12:56Uzaklaştırma kararı olan kız arkadaşının evini yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı
12:40Filipinler, Sputnik Light'a acil kullanım izni verdi
12:34İstanbul'da iki yaşlı kişinin tekmeli yumruklu sokak kavgası kameraya yansıdı
12:31Milli Eğitim Bakanı Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması
12:27Köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı: 'Atayrum onu denize, yine geliy'
12:25Nagehan Alçı'dan Erdoğan'a çağrı: 80 yaşını geçmiş tüm mahkumların cezasını ev hapsine çevirin