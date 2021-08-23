https://tr.sputniknews.com/20210823/yalovadaki-kafkas-dans-ve-muzik-festivali-basariyla-gerceklestirildi-1048259373.html
Yalova’daki Kafkas Dans ve Müzik Festivali başarıyla gerçekleştirildi
Yalova’daki Kafkas Dans ve Müzik Festivali başarıyla gerçekleştirildi
Rus sanatçıların katıldığı Yalova’daki Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali, görkemli bir gala konseriyle sona erdi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T17:08+0300
2021-08-23T17:08+0300
2021-08-23T17:08+0300
türkiye
rusya
kafkasya
dağıstan
festival
lezginka
dağıstan devlet akademik halk dansları topluluğu
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Festival için Hasavyurt ve Drujba (Dağıstan) çocuk-gençlik toplulukları ve Şagdi Halk Dansları Topluluğu’ndan (Kabardino-Balkarya) 110 dansçı geldi. Türkiye’deki Kuzey Kafkasya diasporasını temsil eden yerel dans toplulukları da etkinlikte hünerlerini gösterdi. Dansçılar Yalova’nın merkezindeki kostümlü geçit törenine ve gösterilere katıldı.Kentin en büyük konser alanı olan Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu, dansçıları Türkiye, Rusya ve ona bağlı Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri ile Güney Kafkasya ülkelerinin bayraklarını sallayarak coşkuyla karşılayan seyircilerle dolup taştı. Seyirciler sahnede sergilenen hareketli ve geleneksel dansları beğeniyle karşıladı. Kalabalık arasından Rusça olarak ‘Bravo’ ve ‘Harika’ tezahüratları yükseldi.Dağıstan Lezginka Devlet Akademik Dans Topluluğu Sanat Yönetmeni Zulumhan Hangereyev, Sputnik'e Yalova'nın Kuzey Kafkasya diasporasından dostlarının daveti üzerine Dağıstanlı heyetin 11. kez festivale geldiğini söyledi.Hangereyev, “Bir kez daha bu festivalin üst düzey bir şekilde organize edildiğine ikna oldum. Pandeminin yarattığı zorluklara rağmen, genç kuşak dansçılarımızın festivale getirilmesi çok önemliydi, zira kardeş şehirler Hasavyurt ve Yalova arasındaki dostluğu onlar devam ettirecek. Onlar halklarımız arasında bir kültür köprüsü görevi görmeliler” ifadelerini kullandı.‘Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk için önemli’Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu Danışmanı Anton Skvortsov, Rus diplomatların Yalova’daki festivalin yeniden yapılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.Skvortsov, “Pandemi yüzünden ne yazık ki geçen yıl festival yapılamadı, bu yıl da daha küçük bir formatta gerçekleşti. Yine de Dağıstan ve Kabardino-Balkarya’dan üç topluluğun katılması, Türk seyircileri bir kez daha gerçekten cezbetti. Bu tür kültürel etkinlikler genel anlamda Rusya ile Türkiye arasında olduğu gibi, ayrı ayrı iki ülkenin bölgeleri arasında dostluk ilişkilerinin tesis edilmesinde büyük önem taşıyor. Performans sergileyen topluluklardan birinin adının Drujba (Dostluk) olması da oldukça sembolik” ifadelerini kullandı.‘Gurur sebebimiz’Festivalin Organizatörü Gazi Aydemir de festivalle ilgili şunları söyledi:Beyaz güvercinlerle barış mesajı‘Kafkasya ve dünyada barış’ sloganıyla gerçekleştirilen festivaldeki konserin sonunda, katılımcılar ve onur konukları gökyüzüne beyaz güvercinler saldı ve seyircilerden yoğun alkış aldı.
türkiye
rusya
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rusya, kafkasya, dağıstan, festival, lezginka, dağıstan devlet akademik halk dansları topluluğu
Yalova’daki Kafkas Dans ve Müzik Festivali başarıyla gerçekleştirildi
Rus sanatçıların katıldığı Yalova’daki Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali, görkemli bir gala konseriyle sona erdi.
Festival için Hasavyurt ve Drujba (Dağıstan) çocuk-gençlik toplulukları ve Şagdi Halk Dansları Topluluğu’ndan (Kabardino-Balkarya) 110 dansçı geldi. Türkiye’deki Kuzey Kafkasya diasporasını temsil eden yerel dans toplulukları da etkinlikte hünerlerini gösterdi. Dansçılar Yalova’nın merkezindeki kostümlü geçit törenine ve gösterilere katıldı.
Kentin en büyük konser alanı olan Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu, dansçıları Türkiye, Rusya ve ona bağlı Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri ile Güney Kafkasya ülkelerinin bayraklarını sallayarak coşkuyla karşılayan seyircilerle dolup taştı. Seyirciler sahnede sergilenen hareketli ve geleneksel dansları beğeniyle karşıladı. Kalabalık arasından Rusça olarak ‘Bravo’ ve ‘Harika’ tezahüratları yükseldi.
Dağıstan Lezginka Devlet Akademik Dans Topluluğu Sanat Yönetmeni Zulumhan Hangereyev, Sputnik'e Yalova'nın Kuzey Kafkasya diasporasından dostlarının daveti üzerine Dağıstanlı heyetin 11. kez festivale geldiğini söyledi.
Hangereyev, “Bir kez daha bu festivalin üst düzey bir şekilde organize edildiğine ikna oldum. Pandeminin yarattığı zorluklara rağmen, genç kuşak dansçılarımızın festivale getirilmesi çok önemliydi, zira kardeş şehirler Hasavyurt ve Yalova arasındaki dostluğu onlar devam ettirecek. Onlar halklarımız arasında bir kültür köprüsü görevi görmeliler” ifadelerini kullandı.
‘Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk için önemli’
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu Danışmanı Anton Skvortsov, Rus diplomatların Yalova’daki festivalin yeniden yapılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.
Skvortsov, “Pandemi yüzünden ne yazık ki geçen yıl festival yapılamadı, bu yıl da daha küçük bir formatta gerçekleşti. Yine de Dağıstan ve Kabardino-Balkarya’dan üç topluluğun katılması, Türk seyircileri bir kez daha gerçekten cezbetti. Bu tür kültürel etkinlikler genel anlamda Rusya ile Türkiye arasında olduğu gibi, ayrı ayrı iki ülkenin bölgeleri arasında dostluk ilişkilerinin tesis edilmesinde büyük önem taşıyor. Performans sergileyen topluluklardan birinin adının Drujba (Dostluk) olması da oldukça sembolik” ifadelerini kullandı.
‘Gurur sebebimiz’
Festivalin Organizatörü Gazi Aydemir de festivalle ilgili şunları söyledi:
“Tabii ki pandemi koşulları sebebiyle festivalimiz de olumsuz etkilendi. Her yıl olduğu gibi bu sene de Kafkasya’nın tamamından ekiplerimizi festivalimizde ağırlamak isterdik, fakat bu zorlu koşullarda sadece iki ülkeden katılım sağlanabildi. Kendilerine bu kıymetli destekleri ve bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Yalova hariç İstanbul, Balıkesir, Bursa gibi birçok ilde 250’nin üzerine dansçıyla festivaller gerçekleştiriyorduk. Bu yıl da Abhaz danslarından Gürcü danslarına, aramızda olamayan kardeşlerimizin de danslarını sahnelediğimiz gala gecemizde tüm Kafkas bayraklarını da aynı sahnede dalgalandırarak onlara Türkiye’den bolca selamlarımızı gönderdik. Festivalimizin en önemli özelliği dünyada Kafkasya dışında gerçekleştirilen ve Kafkas ülkelerinin halk dansları gruplarının aynı sahneyi paylaştığı uluslararası tek etkinlik olması ve bu bizim gurur sebebimiz. Her yıl aynı gururu yaşamayı ve Kafkaslardan esen rüzgarda buluşmayı diliyoruz.”
Beyaz güvercinlerle barış mesajı
‘Kafkasya ve dünyada barış’ sloganıyla gerçekleştirilen festivaldeki konserin sonunda, katılımcılar ve onur konukları gökyüzüne beyaz güvercinler saldı ve seyircilerden yoğun alkış aldı.