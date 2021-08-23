https://tr.sputniknews.com/20210823/yargitaydan-retweet-karari-1048254106.html

Yargıtay'dan 'retweet' kararı

Yargıtay'dan 'retweet' kararı

Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin verdiği kararda, Twitter'da hakaret içerikli paylaşımları retweet yapan kullanıcının hakaret suçu işlediğine... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T15:15+0300

2021-08-23T15:15+0300

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türkiye

yargıtay

rt

karar

twitter

rtweet

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Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Twitter'da kamu görevlisine hakaret içeren paylaşımı retweet yapan kullanıcının aynı suça ortak olduğu kararını verdi.TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, hakaret içerikli paylaşımın daha fazla kullanıcıya ulaştığı ve zincirleme şekilde hakaret suçunun oluştuğu belirtildi.3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası Hukukçular, "Yaptığım her retweet onayladığım anlamına gelmez, retweetlerden sorumlu değilim" mesajının cezadan kurtulmaya yetmeyeceği konusunda uyardı.

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yargıtay, rt, karar, twitter , rtweet