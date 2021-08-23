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https://tr.sputniknews.com/20210823/yargitaydan-retweet-karari-1048254106.html
Yargıtay'dan 'retweet' kararı
Yargıtay'dan 'retweet' kararı
Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin verdiği kararda, Twitter'da hakaret içerikli paylaşımları retweet yapan kullanıcının hakaret suçu işlediğine... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T15:15+0300
2021-08-23T15:15+0300
2021-08-23T15:15+0300
türkiye
yargıtay
rt
karar
twitter
rtweet
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Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Twitter'da kamu görevlisine hakaret içeren paylaşımı retweet yapan kullanıcının aynı suça ortak olduğu kararını verdi.TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, hakaret içerikli paylaşımın daha fazla kullanıcıya ulaştığı ve zincirleme şekilde hakaret suçunun oluştuğu belirtildi.3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası Hukukçular, "Yaptığım her retweet onayladığım anlamına gelmez, retweetlerden sorumlu değilim" mesajının cezadan kurtulmaya yetmeyeceği konusunda uyardı.
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yargıtay, rt, karar, twitter , rtweet
Yargıtay'dan 'retweet' kararı
Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin verdiği kararda, Twitter'da hakaret içerikli paylaşımları retweet yapan kullanıcının hakaret suçu işlediğine hükmetti.
Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Twitter'da kamu görevlisine hakaret içeren paylaşımı retweet yapan kullanıcının aynı suça ortak olduğu kararını verdi.
TRT Haber'de yer alan
bilgiye
göre, hakaret içerikli paylaşımın daha fazla kullanıcıya ulaştığı ve zincirleme şekilde hakaret suçunun oluştuğu belirtildi.
3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
Hukukçular, "
Yaptığım her retweet onayladığım anlamına gelmez, retweetlerden sorumlu değilim" mesajının cezadan kurtulmaya yetmeyeceği konusunda uyardı.