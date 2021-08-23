https://tr.sputniknews.com/20210823/yazar-sengun-memlekete-ozlem-demek-melankoli-demek-1048253495.html

Yazar Şengün: Memlekete özlem demek melankoli demek

Yazar Şengün: Memlekete özlem demek melankoli demek

Yazar Şengün, “Küçücük bir çocuğun İsveç’te yaşaması bağlamında ABBA’nın müziğinde bütün ritmin dışında bir melankoli vardır. Siz o yaşta oradayken, bütün o... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T14:59+0300

2021-08-23T14:59+0300

2021-08-23T14:59+0300

görüş

isveç

yazar

abba

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Küreselleşme öncesindeki dünyanın hikâyesini dönemin saç modelleri, giyim kuşam modaları, film ve dizileri, kahramanları, popüler eşyaları, spor etkinlikleri ve şarkıları üzerinden ‘Sesini Biraz Açabilir miyim?’ adlı kitabında aktaran yazar Serbülent Şengün, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.1990’da biten iki kutuplu dünyanın son 12 yılıŞengün, şunları kaydetti:Şengün, “Dışişleri Bakanlığı’nda idari memur olan babamın tayiniyle Ankara’dan Stockholm’e gelmiştik. Babam Stockholm Büyükelçiliği’nde görev yapacak, biz de birçok girişi olan birbirine yapışık apartmanlardan oluşan bir İskandinav sosyal konut projesindeki evimizde yaşayacaktık. 40 metrekare, iki odalı bir evdi. Dünyanın farklılıklarına dair ilk öğrendiğim şey de bu oldu: Dünyada farklı yapı tipleri vardı. Bundan sonraki yaklaşık 4 sene boyunca bu coğrafyada yerel ve küresel olanı kendimce anlayacaktım. Tabii birçok şeyi de ancak bir çocuğun kavrayabileceği kadar anlayacaktım” şeklinde konuştu.Stockholm’deki çocukluk yıllarına ilişkin “Artık ben de birçok yere ait olup hiçbir yere tam ait olamayacaktım” diyen Şengün, “Müzik ve spor bir sığınak; çocukken başka bir ülkede sokağa çıktığınızda insanlarla iletişim kurmanızı sağlayan bir şey…” ifadesini kullandı.‘ABBA’nın müziğinde bütün ritmin dışında bir melankoli vardır’“Bir yandan içinde bulunduğum ülkeye, diğer yandan da küresel kültüre zihinsel entegrasyonuma yardımcı olan bir müzik grubu vardı: ABBA. Müzikal olduğu kadar görsel olarak da ilgi çekiciydi ve en önemlisi ABBA, İsveçliydi. Küreselleşme yerel olanı küreselin içerine çekebiliyordu. Anladığım kadarıyla dil bunun için şarttı…” diyen Şengün şöyle devam etti:Şengün, “Stocholm’den Ankara’ya döndüğümde o disiplin duygusu bana çok korkunç gelmişti. Ankara’da okurken top yerine taşlarla bile futbol oynadığımızı bilirim” dedi. Şengün, sözlerini şöyle sürdürdü:

isveç

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2021

Serhat Sarısözen https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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isveç, yazar, abba