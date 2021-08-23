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https://tr.sputniknews.com/20210823/yemende-her-10-dakikada-bir-cocuk-yetersiz-beslenme-ve-onlenebilir-hastaliklar-yuzunden-oluyor-1048264994.html
'Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme ve önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor'
'Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme ve önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor'
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iç savaşın yedinci yılına girdiği Yemen'de her 10 dakikada bir çocuğun yetersiz beslenme ve aşıyla... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T20:52+0300
2021-08-23T20:52+0300
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UNICEF Direktörü Henrietta Fore, Yemen'deki insani duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyine brifinginde, sadece bu yıl özellikle Hudeyde ve Marib çevresinde devam eden çatışmalarda 1,6 milyon çocuğun yerinden edildiğini söyledi.Yemen'de 11.3 milyonu çocuk, yaklaşık 21 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğuna dikkati çeken Fore, "2.3 milyon çocuk aşırı derecede yetersiz besleniyor ve yaklaşık 400 bin çocuk aşırı derecede yetersiz beslenme yüzünden ölüm riskiyle karşı karşıya. Her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme ve aşıyla önlenebilecek hastalıklar yüzünden ölüyor." dedi.BM Yemen Özel Temsilciliği görevini İsveçli diplomat Hans Grundberg'e devredecek olan Martin Griffiths de Yemen'deki kıtlık riskine dikkati çekerek yaklaşık 5 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu söyledi.Ülkede yedinci yılına giren çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını yitirdi.Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.
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yemen, birleşmiş milletler (bm), açlık

'Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme ve önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor'

20:52 23.08.2021
© AP Photo / Hani MohammedYemen'de çocuklar
Yemen'de çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Hani Mohammed
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iç savaşın yedinci yılına girdiği Yemen'de her 10 dakikada bir çocuğun yetersiz beslenme ve aşıyla önlenebilecek hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı.
UNICEF Direktörü Henrietta Fore, Yemen'deki insani duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyine brifinginde, sadece bu yıl özellikle Hudeyde ve Marib çevresinde devam eden çatışmalarda 1,6 milyon çocuğun yerinden edildiğini söyledi.
Yemen'de 11.3 milyonu çocuk, yaklaşık 21 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğuna dikkati çeken Fore, "2.3 milyon çocuk aşırı derecede yetersiz besleniyor ve yaklaşık 400 bin çocuk aşırı derecede yetersiz beslenme yüzünden ölüm riskiyle karşı karşıya. Her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme ve aşıyla önlenebilecek hastalıklar yüzünden ölüyor." dedi.
BM Yemen Özel Temsilciliği görevini İsveçli diplomat Hans Grundberg'e devredecek olan Martin Griffiths de Yemen'deki kıtlık riskine dikkati çekerek yaklaşık 5 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu söyledi.
Ülkede yedinci yılına giren çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını yitirdi.
Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.
BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.
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