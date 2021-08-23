DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Yunanistan'da 77 yaşında bir kişi, iki doz Kovid-19 aşısına rağmen hayatını kaybetti
© DHAKovid-19 - yoğun bakım
© DHA
Yunanistan'da tüm Kovid-19 aşılarını yaptıran bir kişinin hayatını kaybettiği ikinci vaka kaydedildi.
Yunan ERT televizyonunun haberine göre Zaten adasındaki bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören 77 yaşındaki Kovid-19 hastası hayatını kaybetti.
Erkek hastanın 30 Temmuz'da yoğun bakım alındığını ve 10 Ağustos'ta entübe edildiğini belirten kanal, "Hasta aşılarını yaptırmıştı ancak temel hastalığının çok ciddi seviyede olması nedeniyle bağışıklığı zayıfladı. Hastanenin elindeki bilgilere bu kişi, temel hastalığı nedeniyle aşının etkinliğini ciddi şekilde etkileyen güçlü ilaçlar kullanıyordu" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'da aşılarını yaptıran bir kişinin hayatını kaybettiği ilk vaka 16 Ağustos'ta kaydedilmişti.
Selanik’teki Georgios Papanikolaou Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Direktörü Nikos Kapravelos, OPEN televizyonuna demecinde, koronavirüs aşılarını tamamlamış ve temel hastalığı bulunmayan bir kişinin ilk kez Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirterek “Bu istisnai durumlardan biri. 13 binin arasından ilk ölüm vakası” demişti.
Erkek hastanın 30 Temmuz'da yoğun bakım alındığını ve 10 Ağustos'ta entübe edildiğini belirten kanal, "Hasta aşılarını yaptırmıştı ancak temel hastalığının çok ciddi seviyede olması nedeniyle bağışıklığı zayıfladı. Hastanenin elindeki bilgilere bu kişi, temel hastalığı nedeniyle aşının etkinliğini ciddi şekilde etkileyen güçlü ilaçlar kullanıyordu" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'da aşılarını yaptıran bir kişinin hayatını kaybettiği ilk vaka 16 Ağustos'ta kaydedilmişti.
Selanik’teki Georgios Papanikolaou Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Direktörü Nikos Kapravelos, OPEN televizyonuna demecinde, koronavirüs aşılarını tamamlamış ve temel hastalığı bulunmayan bir kişinin ilk kez Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirterek “Bu istisnai durumlardan biri. 13 binin arasından ilk ölüm vakası” demişti.