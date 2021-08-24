https://tr.sputniknews.com/20210824/14-yasindaki-reyhandan-22-gundur-haber-alinamiyor-1048276618.html

14 yaşındaki Reyhan'dan 22 gündür haber alınamıyor

14 yaşındaki Reyhan'dan 22 gündür haber alınamıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 22 gün önce telafi kursuna gittiğini söyleyerek evlerinden çıkan, Suriye uyruklu 14 yaşındaki Reyhan Hachüseyin'den haber... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T10:30+0300

2021-08-24T10:30+0300

2021-08-24T10:30+0300

türkiye

denizli

suriyeli

çocuk

kayıp

merkezefendi

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Suriye asıllı 42 yaşındaki Cemal ve 37 yaşındaki Ülfet Hachüseyin çiftinin 2 çocuğundan 14 yaşındaki Reyhan, 2 Ağustos günü kursa gideceğini söyleyerek evden çıktı. Geri dönmeyen Reyhan’a ulaşamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.Kızıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını belirten Cemal Hachüseyin, "Evden çıktığı zamandan bu yana kızımdan haber alamadık. 22 gündür kayıp, kendimiz de aramalar yaptık ama bir sonuç çıkmadı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunursa çok mutlu olacağız" dedi.Çiftin oğlu 12 yaşındaki Ahmet Hachüseyin ise, "Ablamdan 22 gündür haber alamıyoruz. Suriye'de evimiz bombalandı. 2 amcam ve çok sayıda yakınımız öldü. Biz de Türkiye'ye geldik. Şimdi de ablam kayboldu. Annem her gece ağlıyor" diye konuştu.Polis ekipleri, Reyhan Hachüseyin’i bulmak için çalışma başlattı.

türkiye

denizli

merkezefendi

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denizli, suriyeli, çocuk, kayıp, merkezefendi