https://tr.sputniknews.com/20210824/16-yasindaki-cocugun-hamile-oldugu-ortaya-cikti-babasi-tutuklandi-1048283040.html

16 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı: Babası tutuklandı

16 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı: Babası tutuklandı

Diyarbakır'da 16 yaşındaki çocuğun rahatsızlığı nedeniyle annesi tarafından götürüldüğü hastanede hamile olduğu ortaya çıkınca gözaltına alınan babası Ş.Ş... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T13:18+0300

2021-08-24T13:18+0300

2021-08-24T13:19+0300

türkiye

diyarbakır

cinsel istismar

çocuk

hamile

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Diyarbakır Yenişehir’de meydana gelen olayda, rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden 16 yaşındaki çocuğun yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi.Kız çocuğunun, babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler çocuk ve annesini, doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.Baba Ş.Ş. tutuklandıOlayın ardından ifadesi alınan çocuk, babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Ergani ilçesinde olduğu belirlenen baba Ş.Ş. ekipler tarafından gözaltına aldı. Yoğun güvenlik önlemi altında emniyete getirilen Ş.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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diyarbakır, cinsel istismar, çocuk, hamile, çocuklara yönelik cinsel istismar