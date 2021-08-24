A-101'de bölge sorumlusundan kadın çalışana saldırı

Bağımsız Emek Sendikası, A-101 market zincirine bağlı bir mağazada, bir kadın çalışana yönelik yapılan saldırının görüntülerini yayımladı.Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:
Bağımsız Emek Sendikası, A-101'de bölge sorumlusu Ahmet Levent Sönmez'in, aynı markette çalışan mağaza sorumlusu Büşra Nur isimli kadına saldırdığı anlara ait görüntüleri paylaştı.
Bağımsız Emek Sendikası, A-101 market zincirine bağlı bir mağazada, bir kadın çalışana yönelik yapılan saldırının görüntülerini yayımladı.
Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:
"A 101'de Mağaza Sorumlusu olarak çalışan Büşra Nur, sayım esnasında Bölge Sorumlusu Ahmet Levent Sönmez'in hakaret ve istifa baskısına karşı mağazayı terk etti. Sönmez kadın işçiye saldırmaya çalıştı. A-101 ise bu olaya sessiz kaldı."
A 101'de Mağaza Sorumlusu olarak çalışan Büşra Nur, sayım esnasında Bölge Sorumlusu Ahmet Levent Sönmez'in hakaret ve istifa baskısına karşı mağazayı terk etti. Sönmez kadın işçiye saldırmaya çalıştı. A-101 ise bu olaya sessiz kaldı