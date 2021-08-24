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A-101'de bölge sorumlusundan kadın çalışana saldırı
A-101'de bölge sorumlusundan kadın çalışana saldırı
Bağımsız Emek Sendikası, A-101'de bölge sorumlusu Ahmet Levent Sönmez'in, aynı markette çalışan mağaza sorumlusu Büşra Nur isimli kadına saldırdığı anlara ait... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T16:08+0300
2021-08-24T16:09+0300
saldırı
kadın
şiddet
a101
çalışan
sendika
bağımsız emek sendikası
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Bağımsız Emek Sendikası, A-101 market zincirine bağlı bir mağazada, bir kadın çalışana yönelik yapılan saldırının görüntülerini yayımladı.Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:
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saldırı, kadın, şiddet, a101, çalışan, sendika, bağımsız emek sendikası

A-101'de bölge sorumlusundan kadın çalışana saldırı

16:08 24.08.2021 (güncellendi: 16:09 24.08.2021)
© TwitterA-101'de bölge sorumlusu, kadın çalışana saldırdı
A-101'de bölge sorumlusu, kadın çalışana saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© Twitter
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Bağımsız Emek Sendikası, A-101'de bölge sorumlusu Ahmet Levent Sönmez'in, aynı markette çalışan mağaza sorumlusu Büşra Nur isimli kadına saldırdığı anlara ait görüntüleri paylaştı.
Bağımsız Emek Sendikası, A-101 market zincirine bağlı bir mağazada, bir kadın çalışana yönelik yapılan saldırının görüntülerini yayımladı.
Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:
"A 101'de Mağaza Sorumlusu olarak çalışan Büşra Nur, sayım esnasında Bölge Sorumlusu Ahmet Levent Sönmez'in hakaret ve istifa baskısına karşı mağazayı terk etti. Sönmez kadın işçiye saldırmaya çalıştı. A-101 ise bu olaya sessiz kaldı."
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