A-101'de bölge sorumlusundan kadın çalışana saldırı

"A 101'de Mağaza Sorumlusu olarak çalışan Büşra Nur, sayım esnasında Bölge Sorumlusu Ahmet Levent Sönmez'in hakaret ve istifa baskısına karşı mağazayı terk etti. Sönmez kadın işçiye saldırmaya çalıştı. A-101 ise bu olaya sessiz kaldı."