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AB, Afganlara insani yardımın miktarını 200 milyon euro'ya çıkarıyor
AB, Afganlara insani yardımın miktarını 200 milyon euro'ya çıkarıyor
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Afganlara insani yardım miktarının 50 milyondan euro'dan 200 milyon euro'ya çıkarılacağını duyurdu. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T14:46+0300
2021-08-24T14:46+0300
2021-08-24T14:50+0300
dünya
afganistan
ab
taliban
euro
ursula von der leyen
mülteci
yardım
açıklama
insani yardım
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Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin Afganlar için 'ülke içinde ve dışında' yaptığı insani yardımın miktarının 50 milyondan 200 milyon euro'ya çıkarılacağına ilişkin açıklamanın, öğleden sonra video konferansla düzenlenecek G 7 Zirvesi'nde yapılacağını açıkladı.AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari de günlük basın toplantısında bu meblağın Taliban'ın eline geçmemesinin nasıl temin edileceğine ilişkin bir soruya, "İnsani yardım, hükümetler ya da silahlı gruplar üzerinden yapılmıyor. Kar amacı gütmeyen organizasyonlar, uluslararası kuruluşlar ve açıkça BM üzerinden gidiyor" yanıtını verdi.Sözcü, "Elbette uluslararası ortaklarımızla sözleşmeye dayalı bir ilişkimiz var. Bu çok sağlam bir ilişki. Paranın somut olarak nasıl kullanıldığını çok yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.İnsani yardım çalışmaları kesintisiz sürüyorAB'nin Afganistan'a insani yardım için yalnızca bu sene içinde 57 milyon euro hibe ettiğini, Pakistan ve İran gibi komşu ülkelerdeki Afgan mülteciler için de 22 milyon euro harcadığını söyleyen Ujvari, insani yardımdan sorumlu çalışanların Afganistan'da kalmaya devam ettiğini, dolayısıyla bu çalışmanın kesintiye uğramadığını belirtti.
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afganistan, ab, taliban, euro, ursula von der leyen, mülteci, yardım, açıklama, insani yardım
AB, Afganlara insani yardımın miktarını 200 milyon euro'ya çıkarıyor
14:46 24.08.2021 (güncellendi: 14:50 24.08.2021)
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Afganlara insani yardım miktarının 50 milyondan euro'dan 200 milyon euro'ya çıkarılacağını duyurdu.
Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin Afganlar için 'ülke içinde ve dışında' yaptığı insani yardımın miktarının 50 milyondan 200 milyon euro'ya çıkarılacağına ilişkin açıklamanın, öğleden sonra video konferansla düzenlenecek G 7 Zirvesi'nde yapılacağını açıkladı.
AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari de günlük basın toplantısında bu meblağın Taliban'ın eline geçmemesinin nasıl temin edileceğine ilişkin bir soruya, "İnsani yardım, hükümetler ya da silahlı gruplar üzerinden yapılmıyor. Kar amacı gütmeyen organizasyonlar, uluslararası kuruluşlar ve açıkça BM üzerinden gidiyor" yanıtını verdi.
Sözcü, "Elbette uluslararası ortaklarımızla sözleşmeye dayalı bir ilişkimiz var. Bu çok sağlam bir ilişki. Paranın somut olarak nasıl kullanıldığını çok yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İnsani yardım çalışmaları kesintisiz sürüyor
AB'nin Afganistan'a insani yardım için yalnızca bu sene içinde 57 milyon euro hibe ettiğini, Pakistan ve İran gibi komşu ülkelerdeki Afgan mülteciler için de 22 milyon euro harcadığını söyleyen Ujvari, insani yardımdan sorumlu çalışanların Afganistan'da kalmaya devam ettiğini, dolayısıyla bu çalışmanın kesintiye uğramadığını belirtti.