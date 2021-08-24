https://tr.sputniknews.com/20210824/abd-baskani-joe-biden-afganistandaki-tahliye-surecini-31-agustostan-sonraya-uzatmama-karari-aldi-1048300210.html

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmama kararı aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmama kararı aldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirildi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T19:42+0300

2021-08-24T19:42+0300

2021-08-24T19:50+0300

dünya

joe biden

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ABD basınının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden bu sabah G-7 liderleri ile yaptığı görüşmenin ardından Afganistan'daki tahliye ve çekilme sürecine ilişkin kararını verdi.Yetkililer, dün Pentagon'un Biden'a tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonrasına uzatmaması yönünde tavsiye verdiğini, Biden'ın ise bu tavsiyeye uyarak 31 Ağustos tarihine sadık kalacağını aktardı.Ayrıca yetkililer, Biden'ın bu sürenin uzaması durumunda Pentagon'dan acil durum planı hazırlamasını istediğini de sözlerine ekledi.Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, bugün düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti.

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joe biden