‘ABD ve diğer Batı ülkelerinin askeri gemilere yönelik ambargosu yerli çözümler ile aşılıyor’

Eskiden bunun da tedarikinde maddi açıdan zorluklar çıkarılıyordu. Bu kapsamda Roketsan ATMACA Gemisavar Füzesi’ni geliştirdi. Onun da bu yıl içinde envatere girmesi hedefleniyor. Testleri de bu yıl içinde gerçekleştirilen son atışta başarıyla sonuçlandı. Çok daha sıkıntılı bir durum Yakın Hava Savunma Sistemlerinde var. MİLGEM korvetlerinde RAM diye adlandırılan Yakın Hava Savunma Sistemlerini kullanıyoruz. Bunlar gemiyi hedef alan gemisavar füzeleri için tek savunma sistemi. RAM füzelerini atışleyen lançerleri Almanya’dan tedarik ettik. 4 adet korvet için 4 adet lançer şu anda bulunuyor. Ancak mühimmat konusunda tek kaynak ABD ve biz MİLGEM korvetlerinin ilki olan TCG Heybeliada için mühimmat tedarikini gerçekleştirmiştik. Ancak diğer gemiler için ABD, RAM füzelerinin tedarikini gerçekleştirmedi. Bu kapsamda şu anda 4 gemi aslında ilk gemi için tedarik edilen füzelerle görev yapıyor. Bir gemide 21 füze olması gerekiyor ancak şu anda bizim her gemi için 21 füzemiz yok. Bu sebeple gemilerimiz az kapasite ile görev yapıyor. Bir muharebe durumunda da gemilerin tek yakın hava savunma sisteminin RAM’ler olması sebebiyle bu büyük bir soruna davetiye çıkarıyor. Bunun için de Roketsan Levent adında bir sistem geliştiriyor. Kara sistemleri için geliştirilen Sungur hava savunma füzesi üzerinden milli RAM diyebileceğimiz Levent’i geliştiriyor. Bunun ilk kez IDEF’21’de sergiledi. Bunun da en kısa sürede envantere alınması hedefleniyor.