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https://tr.sputniknews.com/20210824/abdde-kongre-baskininda-gostericiyi-vuran-polis-aklandi-1048270446.html
ABD'de Kongre baskınında göstericiyi vuran polis aklandı
ABD'de Kongre baskınında göstericiyi vuran polis aklandı
ABD Kongre Polisi, 6 Ocak Kongre baskını sırasında bir göstericiyi vuran görevlinin kanunlara ve prensiplere uygun davrandığını açıkladı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T01:28+0300
2021-08-24T01:28+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
donald trump
polis
kongre baskını
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ABD Kongre polisi, baskın sırasında 35 yaşındaki gösterici Ashlee Babbit'i öldüren polis memuruyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ismi açıklanmayan görevlinin kanunlara uygun davrandığı tespit edildiğinden bir iç disiplin cezası ile karşılaşmayacağını duyurdu.Polis, söz konusu görevlinin, eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre'ye baskın düzenlediği sırada, 'Kongre üyelerini ve çalışanlarını ciddi bir yaralanma ve olası ölüm riskinden' koruduğunu söyledi.'Eğer kapılar açılırsa göstericiler Temsilciler Meclisi'ne girebilecekti'"Bir gösterici cam kapıları kırmadan önce Sözcünün odasının kapısına eşyalarla barikat kurmuştu. Eğer kapılar açılırsa göstericiler Temsilciler Meclisi'ne girebilecekti" diyen polis, bu şartlar altında görevlinin davranışının 'eğitimine ve Kongre polisinin uygulama ve prosedürlerine' uygun olduğunu söyledi.Adalet Bakanlığı da geçtiğimiz aylarda söz konusu memur hakkında bir hukuki işlem yapılmayacağını açıklamıştı.Eski bir hava kuvvetleri görevlisi olan Ashlee Babbit, 6 Ocak Kongre baskını sırasında kırılan bir pencereden Temsiler Meclisi'ne girmeye çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20210719/abddeki-6-ocak-kongre-baskini-nedeniyle-ilk-hapis-cezasi-verildi-1045003828.html
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abd, abd temsilciler meclisi, donald trump, polis, kongre baskını

ABD'de Kongre baskınında göstericiyi vuran polis aklandı

01:28 24.08.2021
© REUTERS / Ahmed GaberABD - Kongre - baskın
ABD - Kongre - baskın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Ahmed Gaber
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ABD Kongre Polisi, 6 Ocak Kongre baskını sırasında bir göstericiyi vuran görevlinin kanunlara ve prensiplere uygun davrandığını açıkladı.
ABD Kongre polisi, baskın sırasında 35 yaşındaki gösterici Ashlee Babbit'i öldüren polis memuruyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ismi açıklanmayan görevlinin kanunlara uygun davrandığı tespit edildiğinden bir iç disiplin cezası ile karşılaşmayacağını duyurdu.
Polis, söz konusu görevlinin, eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre'ye baskın düzenlediği sırada, 'Kongre üyelerini ve çalışanlarını ciddi bir yaralanma ve olası ölüm riskinden' koruduğunu söyledi.

'Eğer kapılar açılırsa göstericiler Temsilciler Meclisi'ne girebilecekti'

"Bir gösterici cam kapıları kırmadan önce Sözcünün odasının kapısına eşyalarla barikat kurmuştu. Eğer kapılar açılırsa göstericiler Temsilciler Meclisi'ne girebilecekti" diyen polis, bu şartlar altında görevlinin davranışının 'eğitimine ve Kongre polisinin uygulama ve prosedürlerine' uygun olduğunu söyledi.
Adalet Bakanlığı da geçtiğimiz aylarda söz konusu memur hakkında bir hukuki işlem yapılmayacağını açıklamıştı.
Eski bir hava kuvvetleri görevlisi olan Ashlee Babbit, 6 Ocak Kongre baskını sırasında kırılan bir pencereden Temsiler Meclisi'ne girmeye çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.
Mitingde konuşan ABD Başkanı Trump, destekçilerini Kongre binasına yürümeye çağırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2021
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