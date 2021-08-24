https://tr.sputniknews.com/20210824/abdde-kongre-baskininda-gostericiyi-vuran-polis-aklandi-1048270446.html

ABD'de Kongre baskınında göstericiyi vuran polis aklandı

ABD'de Kongre baskınında göstericiyi vuran polis aklandı

ABD Kongre Polisi, 6 Ocak Kongre baskını sırasında bir göstericiyi vuran görevlinin kanunlara ve prensiplere uygun davrandığını açıkladı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T01:28+0300

2021-08-24T01:28+0300

2021-08-24T01:28+0300

dünya

abd

abd temsilciler meclisi

donald trump

polis

kongre baskını

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ABD Kongre polisi, baskın sırasında 35 yaşındaki gösterici Ashlee Babbit'i öldüren polis memuruyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ismi açıklanmayan görevlinin kanunlara uygun davrandığı tespit edildiğinden bir iç disiplin cezası ile karşılaşmayacağını duyurdu.Polis, söz konusu görevlinin, eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre'ye baskın düzenlediği sırada, 'Kongre üyelerini ve çalışanlarını ciddi bir yaralanma ve olası ölüm riskinden' koruduğunu söyledi.'Eğer kapılar açılırsa göstericiler Temsilciler Meclisi'ne girebilecekti'"Bir gösterici cam kapıları kırmadan önce Sözcünün odasının kapısına eşyalarla barikat kurmuştu. Eğer kapılar açılırsa göstericiler Temsilciler Meclisi'ne girebilecekti" diyen polis, bu şartlar altında görevlinin davranışının 'eğitimine ve Kongre polisinin uygulama ve prosedürlerine' uygun olduğunu söyledi.Adalet Bakanlığı da geçtiğimiz aylarda söz konusu memur hakkında bir hukuki işlem yapılmayacağını açıklamıştı.Eski bir hava kuvvetleri görevlisi olan Ashlee Babbit, 6 Ocak Kongre baskını sırasında kırılan bir pencereden Temsiler Meclisi'ne girmeye çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20210719/abddeki-6-ocak-kongre-baskini-nedeniyle-ilk-hapis-cezasi-verildi-1045003828.html

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abd, abd temsilciler meclisi, donald trump, polis, kongre baskını