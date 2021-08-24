https://tr.sputniknews.com/20210824/adiyamanda-intihar-girisimi-polis-arkadan-sessizce-gelip-yukari-cekti-1048269792.html

Adıyaman’da intihar girişimi: Polis arkadan sessizce gelip yukarı çekti

Adıyaman’da intihar girişimi: Polis arkadan sessizce gelip yukarı çekti

Adıyaman’da, üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen bir genç, sessizce gelen polisleri yakalanınca fark etti. Atlamak üzere olan genci polis ekipleri... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T00:57+0300

2021-08-24T00:57+0300

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yaşam

adıyaman

intihar girişimi

intihar

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Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Aydın D. isimli genç, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçide çıkarak kendisini buradan aşağıya sarkıtmaya başladı. Üst geçitteki Aydın D.’yi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bulvardan akan trafiği durdurarak Aydın D.’nin yanına çıktı. Sessizce ilerleyen polis ekiplerini fark edemeyen Aydın D., tam atlamak üzereyken yakalandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Aydın D.’yi yakalayan polis ekipleri, şahsı bulunduğu yerden yukarı çekerek üst geçitten indirdi. Polis ekiplerince son anda kurtarılan Aydın D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, Aydın D’nin yaklaşık 2 ay önce yine aynı üst geçitte intihar teşebbüsünde bulunduğu ve polis ekiplerince yakalanarak indirildiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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adıyaman, intihar girişimi, intihar