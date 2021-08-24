https://tr.sputniknews.com/20210824/airbnb-20-bin-afgan-multeciye-ev-sahipligi-yapacagiz-1048283282.html

Airbnb: 20 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yapacağız

Airbnb: 20 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yapacağız

Dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılan seyahat ve konaklama platformu Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sağlama sözü verdi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T13:22+0300

2021-08-24T13:22+0300

2021-08-24T13:24+0300

dünya

afganistan

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brian chesky

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Airbnb CEO'su Brian Chesky, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Afgan mülteciler için planlanan programın hemen başlayacağını ve firmanın konaklamalar için ödemeler yapacağını belirtti. Chesky, Twitter'da paylaştığı bir dizi gönderide, "Afgan mültecilerin ABD'ye ve başka yerlere yeniden yerleştirilmesi, zamanımızın en büyük insani krizlerinden biridir. Bu konuda hızlanma açısından sorumluluğu hissediyoruz" dedi. Şirketin mülteciler konusunda STK'lar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile yakın çalışacağını söyleyen Chesky, mültecilerin ne kadar süreliğine barındırılacağını ve bunun nasıl finanse edileceğini ise belirtmedi. Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinin ardından son günlerde on binlerce kişi Afganistan'dan ayrılmaya çalışıyor. Birçok Afgan, ABD ve diğer devletler tarafından gerçekleştirilen tahliye uçuşlarıyla Kabil Havaalanı'ndan ayrılmayı bekliyor.

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afganistan, taliban, otel, mülteci, airbnb, ücretsiz, ceo, açıklama, brian chesky, uygulama, konaklama