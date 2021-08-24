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https://tr.sputniknews.com/20210824/airbnb-20-bin-afgan-multeciye-ev-sahipligi-yapacagiz-1048283282.html
Airbnb: 20 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yapacağız
Airbnb: 20 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yapacağız
Dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılan seyahat ve konaklama platformu Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sağlama sözü verdi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T13:22+0300
2021-08-24T13:24+0300
dünya
afganistan
taliban
otel
mülteci
airbnb
ücretsiz
ceo
açıklama
brian chesky
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Airbnb CEO'su Brian Chesky, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Afgan mülteciler için planlanan programın hemen başlayacağını ve firmanın konaklamalar için ödemeler yapacağını belirtti. Chesky, Twitter'da paylaştığı bir dizi gönderide, "Afgan mültecilerin ABD'ye ve başka yerlere yeniden yerleştirilmesi, zamanımızın en büyük insani krizlerinden biridir. Bu konuda hızlanma açısından sorumluluğu hissediyoruz" dedi. Şirketin mülteciler konusunda STK'lar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile yakın çalışacağını söyleyen Chesky, mültecilerin ne kadar süreliğine barındırılacağını ve bunun nasıl finanse edileceğini ise belirtmedi. Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinin ardından son günlerde on binlerce kişi Afganistan'dan ayrılmaya çalışıyor. Birçok Afgan, ABD ve diğer devletler tarafından gerçekleştirilen tahliye uçuşlarıyla Kabil Havaalanı'ndan ayrılmayı bekliyor.
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afganistan, taliban, otel, mülteci, airbnb, ücretsiz, ceo, açıklama, brian chesky, uygulama, konaklama

Airbnb: 20 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yapacağız

13:22 24.08.2021 (güncellendi: 13:24 24.08.2021)
© REUTERS / Dado Ruvicairbnb
airbnb - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılan seyahat ve konaklama platformu Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sağlama sözü verdi.
Airbnb CEO'su Brian Chesky, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Afgan mülteciler için planlanan programın hemen başlayacağını ve firmanın konaklamalar için ödemeler yapacağını belirtti.
Chesky, Twitter'da paylaştığı bir dizi gönderide, "Afgan mültecilerin ABD'ye ve başka yerlere yeniden yerleştirilmesi, zamanımızın en büyük insani krizlerinden biridir. Bu konuda hızlanma açısından sorumluluğu hissediyoruz" dedi.
Şirketin mülteciler konusunda STK'lar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile yakın çalışacağını söyleyen Chesky, mültecilerin ne kadar süreliğine barındırılacağını ve bunun nasıl finanse edileceğini ise belirtmedi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinin ardından son günlerde on binlerce kişi Afganistan'dan ayrılmaya çalışıyor. Birçok Afgan, ABD ve diğer devletler tarafından gerçekleştirilen tahliye uçuşlarıyla Kabil Havaalanı'ndan ayrılmayı bekliyor.
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