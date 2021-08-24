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https://tr.sputniknews.com/20210824/alkollu-fil-kullanmak-yasaklandi-1048273916.html
Alkollü fil kullanmak yasaklandı
Alkollü fil kullanmak yasaklandı
Sri Lanka'da yeni çıkarılan hayvanları koruma kanunu kapsamında, her fil için üzerinde hayvanın DNA kaydını içeren fotoğraflı biyometrik kimlik çıkarılması... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T07:43+0300
2021-08-24T07:44+0300
dünya
sri lanka
fil
düzenleme
yasak
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Sri Lanka yönetimi, yeni çıkarılan hayvanları koruma kanunuyla bir dizi düzenleme getirdi. Artık her evcil filin günde 2.5 saat yıkanması da gerekiyor. Hayvanların ayrıca 6 ayda bir sağlık kontrolüne götürülmesi isteniyor. Kanunla, çalıştırılan filler için de bazı kısıtlamalar getirildi. Yavru fillerin işlerde kullanılamayacağı ve annelerinden koparılamayacağı duyuruldu. Haber Global'de yer alan habere göre, Yaban Hayatı Koruma Bakanı Wimalaweera Dissanayaka perşembe günü yaptığı açıklamada ''Bu fillerin sahipleri ya da velayetini elinde bulunduranlar, binicinin çalışırken herhangi bir içki ve zararlı uyuşturucu kullanmamasını sağlamalı.' dedi. Ağaç kesiminde yararlanılan fillerin gece saatlerinde ve günde 4 saatten fazla çalıştırılamayacağı açıklandı. Turizm sektöründeki fillere de artık 4 kişiden fazlası binemiyor. Eyerin iyi ve yastıklı olması gerekiyor. Bu kısıtlamaların ihlal edilmesi halinde fil sahiplerini üç yıl hapis cezası bekliyor. Böyle bir durumda hayvanlar da devlet korumasına alınıyor.
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sri lanka, fil, düzenleme, yasak

Alkollü fil kullanmak yasaklandı

07:43 24.08.2021 (güncellendi: 07:44 24.08.2021)
© AFP 2021 / MLADEN ANTONOVTayland- Fil
Tayland- Fil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AFP 2021 / MLADEN ANTONOV
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Sri Lanka'da yeni çıkarılan hayvanları koruma kanunu kapsamında, her fil için üzerinde hayvanın DNA kaydını içeren fotoğraflı biyometrik kimlik çıkarılması zorunlu kılındı. Aynı zamanda binici çalışırken herhangi bir içki ve zararlı uyuşturucu da kullanamayacak.
Sri Lanka yönetimi, yeni çıkarılan hayvanları koruma kanunuyla bir dizi düzenleme getirdi. Artık her evcil filin günde 2.5 saat yıkanması da gerekiyor. Hayvanların ayrıca 6 ayda bir sağlık kontrolüne götürülmesi isteniyor. Kanunla, çalıştırılan filler için de bazı kısıtlamalar getirildi. Yavru fillerin işlerde kullanılamayacağı ve annelerinden koparılamayacağı duyuruldu.
Haber Global'de yer alan habere göre, Yaban Hayatı Koruma Bakanı Wimalaweera Dissanayaka perşembe günü yaptığı açıklamada ''Bu fillerin sahipleri ya da velayetini elinde bulunduranlar, binicinin çalışırken herhangi bir içki ve zararlı uyuşturucu kullanmamasını sağlamalı.' dedi.
Ağaç kesiminde yararlanılan fillerin gece saatlerinde ve günde 4 saatten fazla çalıştırılamayacağı açıklandı. Turizm sektöründeki fillere de artık 4 kişiden fazlası binemiyor. Eyerin iyi ve yastıklı olması gerekiyor. Bu kısıtlamaların ihlal edilmesi halinde fil sahiplerini üç yıl hapis cezası bekliyor. Böyle bir durumda hayvanlar da devlet korumasına alınıyor.
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