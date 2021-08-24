https://tr.sputniknews.com/20210824/almanya-kabildeki-havalimani-icin-turkiye-ve-abd-ile-gorusuyor-1048270676.html

Almanya Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyor

Almanya Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kabil Havalimanı'nın sivil havacılık faaliyetiyle askeri tahliye operasyonlarına devam edebilmesi için Türkiye ve ABD ile... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T01:42+0300

2021-08-24T01:42+0300

2021-08-24T01:42+0300

dünya

almanya

afganistan

türkiye

almanya dışişleri bakanlığı

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Maas Berlin'de yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı'nın ABD askerlerinin çekileceği tarih olan 31 Ağustos'tan sonra da faaliyetlerine devam etmesinin önemine dikkati çekerek, "ABD, Türkiye ve diğer ülkelerle Kabil Havalimanı'nın faaliyetlerine devam etmesi konusunda görüşme halindeyiz. Bu konu aynı zamanda ABD güçlerinin çekilmesinden Taliban ile görüşmeleri de gerektiriyor." dedi.Pakistan, Hindistan, Tacikistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile görüştüğüne dikkati çeken Maas, "Bu ülkelere geçebilen yerel personele daha çabuk ve kolay vize vereceğiz. Listelerimizde yer alan tüm yerel çalışanlar ve diğer tehlike altındaki kişiler için ikamet hakkı koşullarını oluşturacağız." ifadelerini kullandı.Maas, İslamabad, Yeni Delhi, Taşkent'teki vize bölümlerinin kapasitelerini artıracaklarını sözlerine ekledi.

almanya

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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almanya, afganistan, türkiye, almanya dışişleri bakanlığı, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı