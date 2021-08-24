https://tr.sputniknews.com/20210824/almanyanin-her-yil-400-bin-gocmene-ihtiyaci-var-1048280376.html

Almanya Federal İş Ajansı: Yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var

Almanya Federal İş Ajansı: Yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var

Almanya Federal İş Ajansı (BA) Başkanı Detlef Scheele, ülkesinin her yıl 400 bin göçmene ihtiyacı olduğunu söyledi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T12:07+0300

2021-08-24T12:07+0300

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dünya

almanya

göçmen

aşırı sağ

işçi

mülteci

işgücü

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Scheele, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, Almanya'daki iş piyasasında kalifiye eleman ihtiyacının her geçen gün daha fazla hissedildiğine dikkati çekerek "Yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var. Önceki yıllara göre, bu rakam da çok daha fazla. Yaşlı veya hasta bakım alanında, iklimlendirme teknisyenlerine lojistik uzmanlara ve akademisyenlere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.Göçmen iş gücü ile sığınmacı konusunun karıştırılmamasını isteyen Scheele, "O konu, insani bir sorundur. Afganistan'dan gelen mülteciler yola çıkarsa Almanya onları kabul etmek için üzerine düşeni yapmalıdır. Ama benim için iş gücü piyasasındaki boşlukları doldurmak önemli" değerlendirmesinde bulundu.'Almanya'da iş gücü tükeniyor'"Sığınmacı konusunun Almanya'da aşırı sağcı partileri güçlendirdiği" iddiasına ilişkin Scheele, şunları kaydetti:Demografik gelişme nedeniyle potansiyel çalışan sayısının bu yıl yaklaşık 150 bin azalacağını aktaran Scheele, "gelecek yıllarda bunun çok daha dramatik bir hal alabileceği" uyarısında bulundu.

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almanya, göçmen, aşırı sağ, işçi, mülteci, işgücü