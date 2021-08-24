https://tr.sputniknews.com/20210824/angelina-jolieden-takipci-rekoru-bir-saatte-17-milyon-takipci-geldi-1048276902.html

Angelina Jolie'den Instagram rekoru: Bir saatte 1.7 milyon takipçi geldi

Angelina Jolie'den Instagram rekoru: Bir saatte 1.7 milyon takipçi geldi

Instagram hesabı açan Angelina Jolie, bir saatte 1.7 milyon takipçi kazandı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T10:40+0300

2021-08-24T10:40+0300

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dünya

angelina jolie

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instagram

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Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Afganistan'dan bir gencin mektubunu paylaşmak için Instagram hesabı açtı. Jolie'nin hesabı, bir saatte 1.7 milyon takipçiye ulaşarak rekor kırdı. 20 Ağustos'ta Instagram'a katılan ünlü isim, paylaşımında Afganistan'da Taliban yönetimi altındaki bir genç kızın mektubuna yer vermişti."Dünyanın dört bir yanında temel insan hakları için savaşanların hikayelerini ve seslerini paylaşmak için Instagram'a geldim" diyen Jolie, dünyanın dört bir yanında 'temel insan hakları için savaşan insanların' hikayelerini paylaşmayı planladığını yazdı.Bu alanda rekor, İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı Sir David Attenborough'a aitti. Attenborough'un bir milyon takipçiye ulaşması sadece dört saat 44 dakika sürmüştü. Ondan önceki rekor sahibi Jennifer Aniston'un rekora ulaşması ise 5 saat 16 dakika sürmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20210821/angelina-jolie-afganistandaki-duruma-dikkat-cekmek-icin-ilk-kez-instagram-hesabi-acti-1048205290.html

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angelina jolie, afganistan, instagram, takipçi