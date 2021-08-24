https://tr.sputniknews.com/20210824/arabasinin-alarmi-ottu-diye-13-yasindaki-kizi-once-kovaladi-sonra-kemerle-darbetti-1048285224.html

Arabasının alarmı öttü diye 13 yaşındaki kızı önce kovaladı, sonra kemerle darbetti

Arabasının alarmı öttü diye 13 yaşındaki kızı önce kovaladı, sonra kemerle darbetti

Gaziantep’te bir şahıs, site içerisindeki aracının alarmının ötmesinden sorumlu tuttuğu 13 yaşındaki kız çocuğunu elindeki kemerle önce kovaladı, sonra da... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T14:12+0300

2021-08-24T14:12+0300

2021-08-24T14:12+0300

türkiye

gaziantep

araba

alarm

darp

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Gaziantep’te 14 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı iddiaya göre, site bahçesinde oyun oynayan çocuklardan birinin bir araca dokunması sonrası aracın alarmı öttü. Sesi duyan araç sahibi, evden çıkarak aracın yanında arkadaşları ile oturan 13 yaşındaki Damla Yılmaz’a yönelerek önce ‘Neden yaptın?’ diye tepki gösterdi, sonrasında ise kızın ‘Ben yapmadım’ söylemlerine aldırış etmeden kızı kemerle kovalamaya başladı.Yaşanan olayın ardından çevredeki bir binanın içerisine koşan Damla Yılmaz, bu sefer de bina koridorlarında araç sahibi şahsın kemerli saldırılarına maruz kaldı. Şahsın, Damla’ya kemerle saldırma anları ise bina içerisindeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olayın ardından şahsın evine giden anne Filiz Yılmaz da şahıs ve ailesi tarafından geri püskürtülerek apartmandan dışarı çıkarıldı.‘Bir çocuk arabasına değmiş ve alarmı çalmış, ihale kızımın üzerine kaldı’Yaşanan olayı anlatan ve günlerdir tedirgin olduklarını söyleyen anne Filiz Cerit, şunları kaydetti:‘Bu kadar öfkelenecek bir durum yok’Olay nedeniyle şok olduklarını, kamera görüntülerini izleyince daha da kötü olduğunu ifade eden anne Filiz Cerit, “Daha sonra görüntüleri gördüm ve görünce içim sızladı. Adam hiç acımadan benim kızıma kemerle saldırıyor, vuruyor. Ben çocuğumu öpmeye, vurmaya kıyamazken tanımadığım etmediğim bir adam böyle bir şey yapıyor. Bir de bu kadar öfkelenecek bir durum yok. Bir arabanın alarmı öttü diyerek bir çocuğa bu kadar saldırılmaz. Bu devirde baba evladına kıyamıyor, vurmuyor” ifadelerini kullandı.‘Kızımın psikolojisi bozuldu, hukuksal yollara başvurduk’Anne, şahıs hakkında şikayetçi olduklarını ve olay sonrası kızının psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını da aktardı:‘Olay sonrası vücudumda izler oldu, boğazım şişti’Yaşadığı olayı anlatan 13 yaşındaki Damla Yılmaz ise şunları söyledi:

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gaziantep, araba, alarm, darp