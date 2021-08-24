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Arka bahçelerine Tom Cruise indi
Arka bahçelerine Tom Cruise indi
İngiltere Coventry Havalimanı'nın kapalı olması, İngiliz bir aileye hayatlarının en güzel gününü yaşattı. Havalimanının kapalı olması sebebiyle, 'VIP bir yolcu... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T08:38+0300
2021-08-24T08:37+0300
dünya
ingiltere
helikopter
tom cruise
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İngiltere’nin Baginton kasabasında yaşayan Alison Webb, Warwickshire’daki evinin bahçesini, 'Toplantısına geç kalan bir VIP’nin helikopterinin inmesine kullanması' için istek gelince hiç beklemeden 'evet' yanıtını verdi. BBC’ye yaşadıklarını anlatan Webb, “Çocukların bahçemize bir helikopter indiğini görmesi onlar için çok havalı olur diye düşünüyordum. Fakat helikopterden kanlı canlı Tom Cruise’un inmesi herkesi şaşkına çevirdi” dedi. Webb yaşadıklarını anlatırken, “Hemen çocuklarımın yanına gitti ve sohbet ettiler. Sonra yanıma geldi ve dirseklerimizle tokalaştık ve bize çok teşekkür etti. Daha sonra eğer istersek çocuklarla birlikte kısa bir helikopter turu önerdi. Biz de çocuklar ve arkadaşlarıyla, onun pilotu sayesinde helikoptere bindik. Çok harika bir gün oldu. Gerçek dışıydı ve halen bunun yaşandığına inanamıyorum” ifadesini kullandı. Görevimiz Tehlike serisinin yıldızının, serinin yeni filmleri için İngiltere’de olduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210424/tom-cruise-gorevimiz-tehlike-7nin-cekimleri-esnasinda-dengesini-kaybeden-kameramani-ipten-aldi-1044350342.html
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ingiltere, helikopter, tom cruise

Arka bahçelerine Tom Cruise indi

08:38 24.08.2021
Arka bahçelerine Tom Cruise indi
Arka bahçelerine Tom Cruise indi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
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İngiltere Coventry Havalimanı'nın kapalı olması, İngiliz bir aileye hayatlarının en güzel gününü yaşattı. Havalimanının kapalı olması sebebiyle, 'VIP bir yolcu helikopterinin' arka bahçelerine inmesine izin veren aile helikopterden ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise'un indiğini görünce şaşkına döndü.
İngiltere’nin Baginton kasabasında yaşayan Alison Webb, Warwickshire’daki evinin bahçesini, 'Toplantısına geç kalan bir VIP’nin helikopterinin inmesine kullanması' için istek gelince hiç beklemeden 'evet' yanıtını verdi.
BBC’ye yaşadıklarını anlatan Webb, “Çocukların bahçemize bir helikopter indiğini görmesi onlar için çok havalı olur diye düşünüyordum. Fakat helikopterden kanlı canlı Tom Cruise’un inmesi herkesi şaşkına çevirdi” dedi.
Webb yaşadıklarını anlatırken, “Hemen çocuklarımın yanına gitti ve sohbet ettiler. Sonra yanıma geldi ve dirseklerimizle tokalaştık ve bize çok teşekkür etti. Daha sonra eğer istersek çocuklarla birlikte kısa bir helikopter turu önerdi. Biz de çocuklar ve arkadaşlarıyla, onun pilotu sayesinde helikoptere bindik. Çok harika bir gün oldu. Gerçek dışıydı ve halen bunun yaşandığına inanamıyorum” ifadesini kullandı.
Görevimiz Tehlike serisinin yıldızının, serinin yeni filmleri için İngiltere’de olduğu kaydedildi.
Tom Cruise - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2021
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