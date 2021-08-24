https://tr.sputniknews.com/20210824/arka-bahcelerine-tom-cruise-indi-1048274555.html

Arka bahçelerine Tom Cruise indi

Arka bahçelerine Tom Cruise indi

İngiltere Coventry Havalimanı'nın kapalı olması, İngiliz bir aileye hayatlarının en güzel gününü yaşattı. Havalimanının kapalı olması sebebiyle, 'VIP bir yolcu... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T08:38+0300

2021-08-24T08:38+0300

2021-08-24T08:37+0300

dünya

ingiltere

helikopter

tom cruise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048274530_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_43e3f25733322194fa93fb94f0d8e461.png

İngiltere’nin Baginton kasabasında yaşayan Alison Webb, Warwickshire’daki evinin bahçesini, 'Toplantısına geç kalan bir VIP’nin helikopterinin inmesine kullanması' için istek gelince hiç beklemeden 'evet' yanıtını verdi. BBC’ye yaşadıklarını anlatan Webb, “Çocukların bahçemize bir helikopter indiğini görmesi onlar için çok havalı olur diye düşünüyordum. Fakat helikopterden kanlı canlı Tom Cruise’un inmesi herkesi şaşkına çevirdi” dedi. Webb yaşadıklarını anlatırken, “Hemen çocuklarımın yanına gitti ve sohbet ettiler. Sonra yanıma geldi ve dirseklerimizle tokalaştık ve bize çok teşekkür etti. Daha sonra eğer istersek çocuklarla birlikte kısa bir helikopter turu önerdi. Biz de çocuklar ve arkadaşlarıyla, onun pilotu sayesinde helikoptere bindik. Çok harika bir gün oldu. Gerçek dışıydı ve halen bunun yaşandığına inanamıyorum” ifadesini kullandı. Görevimiz Tehlike serisinin yıldızının, serinin yeni filmleri için İngiltere’de olduğu kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20210424/tom-cruise-gorevimiz-tehlike-7nin-cekimleri-esnasinda-dengesini-kaybeden-kameramani-ipten-aldi-1044350342.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, helikopter, tom cruise