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https://tr.sputniknews.com/20210824/asiri-sagci-proud-boys-lideri-blm-bayragini-yaktigi-icin-hapse-girecek-1048275945.html
Aşırı sağcı Proud Boys lideri, BLM bayrağını yaktığı için hapse girecek
Aşırı sağcı Proud Boys lideri, BLM bayrağını yaktığı için hapse girecek
ABD'li aşırı sağcı Proud Boys lideri, Black Lives Matter bayrağını yaktığı için hapis cezası aldı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T10:03+0300
2021-08-24T10:02+0300
dünya
hapis
black lives matter (blm)
proud boys
enrique tarrio
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ABD'li aşırı sağcı örgüt Proud Boys'un lideri Enrique Tarrio hapis cezasına çarptırıldı. George Floyd cinayetinin ardından ülke çapında düzenlenen eylemlere önderlik eden Black Lives Matter'a ait bayrağı yakan Tarrio, mahkemede suçunu itiraf etti. Tarrio ve Proud Boys'un diğer üyeleri, 12 Aralık'ta tarihi Asbury United Methodist Kilisesi'nde yer alan BLM pankartını ateşe vermişlerdi.BBC'de yer alan habere göre, 37 yaşındaki Tarrio, duruşmada yaptığı açıklamada 'eylemlerinin açıklaması olmadığını' söyledi. Tarrio, 155 günlük cezasına başlamak için 6 Eylül'de cezaevine girecek.Tarrio ve Proud Boys grubu, siyah ailelerin gittiği tarihi bir kilisedeki Black Lives Matter (Siyah Canlar Kıymetlidir) bayrağını, ABD’de Joe Biden’ın başkanlığı kazanması karşısında gerçekleşen bir Trump destek protestosu sırasında çalmıştı.Tarrio, şu anda feshedilen sosyal medya uygulaması Parler'da daha önce yaptığı açıklamada Proud Boys'un '6 Ocak'ta rekor sayılara çıkmayı planladığını' ve üyelerini 'sıra dışı centilmenlerin en kötü şöhretli grubu" olarak nitelendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20200724/breonna-taylor-icin-adalet-cagrisinda-bulunan-lebron-james-black-lives-matter-hareket-degil-yasam-1042520974.html
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hapis, black lives matter (blm), proud boys, enrique tarrio

Aşırı sağcı Proud Boys lideri, BLM bayrağını yaktığı için hapse girecek

10:03 24.08.2021
© REUTERS / Hannah MckayHenry Enrique Tarrio - Proud Boys lideri
Henry Enrique Tarrio - Proud Boys lideri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Hannah Mckay
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ABD'li aşırı sağcı Proud Boys lideri, Black Lives Matter bayrağını yaktığı için hapis cezası aldı.
ABD'li aşırı sağcı örgüt Proud Boys'un lideri Enrique Tarrio hapis cezasına çarptırıldı.
George Floyd cinayetinin ardından ülke çapında düzenlenen eylemlere önderlik eden Black Lives Matter'a ait bayrağı yakan Tarrio, mahkemede suçunu itiraf etti. Tarrio ve Proud Boys'un diğer üyeleri, 12 Aralık'ta tarihi Asbury United Methodist Kilisesi'nde yer alan BLM pankartını ateşe vermişlerdi.
BBC'de yer alan habere göre, 37 yaşındaki Tarrio, duruşmada yaptığı açıklamada 'eylemlerinin açıklaması olmadığını' söyledi. Tarrio, 155 günlük cezasına başlamak için 6 Eylül'de cezaevine girecek.
Tarrio ve Proud Boys grubu, siyah ailelerin gittiği tarihi bir kilisedeki Black Lives Matter (Siyah Canlar Kıymetlidir) bayrağını, ABD’de Joe Biden’ın başkanlığı kazanması karşısında gerçekleşen bir Trump destek protestosu sırasında çalmıştı.
Tarrio, şu anda feshedilen sosyal medya uygulaması Parler'da daha önce yaptığı açıklamada Proud Boys'un '6 Ocak'ta rekor sayılara çıkmayı planladığını' ve üyelerini 'sıra dışı centilmenlerin en kötü şöhretli grubu" olarak nitelendirmişti.
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