https://tr.sputniknews.com/20210824/avustralyanin-vize-verdigi-kadin-sporcular-afganistandan-ayrildi-1048295792.html

Avustralya'nın vize verdiği kadın sporcular, Afganistan'dan ayrıldı

Avustralya'nın vize verdiği kadın sporcular, Afganistan'dan ayrıldı

Aralarında Afganistan kadın milli futbol takımı, gençlik takımı ve kadın futbol yetkililerinin bulunduğu 77 atlet, Kabil Havalimanı’ndan tahliye edilerek... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T17:03+0300

2021-08-24T17:03+0300

2021-08-24T17:03+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

avustralya

islam

taliban

kadın

infaz

sporcu

tahliye

radikal islam

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Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle ülkede bulunan kadın sporcular konusunda endişeler sürüyor. Guardian'ın aktardığına göre, FIFA ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çabaları üzerine ülkede bulunan 77 kadın sporcunun Avustralya’ya tahliyesi gerçekleşti.Fifpro’dan yapılan açıklamada, “Avustralya hükûmetine Afganistan’dan çok sayıda kadın futbolcu ve atlet, kabul ettikleri için minnettarız” ifadeleri yer aldı.Öte yandan, ülkede hâlâ yaşamından endişe eden çok sayıda sporcu olduğu biliniyor.

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afganistan, avustralya, islam, taliban, kadın, infaz, sporcu, tahliye, radikal islam