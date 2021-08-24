Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Avustralya'nın vize verdiği kadın sporcular, Afganistan'dan ayrıldı
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARTaliban'ın Afganistan'ın başkentini ele geçirmesinden sonra ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinden tahliye
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
Aralarında Afganistan kadın milli futbol takımı, gençlik takımı ve kadın futbol yetkililerinin bulunduğu 77 atlet, Kabil Havalimanı’ndan tahliye edilerek Avustralya için yola çıktı.
Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle ülkede bulunan kadın sporcular konusunda endişeler sürüyor.
Guardian'ın aktardığına göre, FIFA ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çabaları üzerine ülkede bulunan 77 kadın sporcunun Avustralya’ya tahliyesi gerçekleşti.
Wonderful work Australia! 77 female athletes from Afghanistan, including the women's football team, leave Kabul after being granted Australian visas. But terrifying facing off the Taliban on route to the airport. https://t.co/CY3GId8B0v— Jane Samuels (@Jane_Samuels) August 24, 2021
Fifpro’dan yapılan açıklamada, “Avustralya hükûmetine Afganistan’dan çok sayıda kadın futbolcu ve atlet, kabul ettikleri için minnettarız” ifadeleri yer aldı.
Öte yandan, ülkede hâlâ yaşamından endişe eden çok sayıda sporcu olduğu biliniyor.