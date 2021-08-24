Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210824/bakan-varank-2025te-yapay-zeka-alanindaki-istihdamin-en-az-50-bine-ulasmasini-hedefliyoruz-1048277293.html
Bakan Varank: 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz
Bakan Varank: 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T11:05+0300
2021-08-24T11:22+0300
sanayi ve teknoloji bakanlığı
yapay zeka
mustafa varank
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1043626168_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e950f028d6330234f943fd3d58c89525.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıkladı.2025 yılında yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısını yüzde 5'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Varank, buna yönelik hamleler yapacaklarını söyledi.Stratejide kendilerine iddialı, ancak hayata geçirilebilir hedefler belirlediklerini anlatan Varank, "Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını amaçlıyoruz. Buna yönelik hamlelerimizi elbette yapacağız. Yakın zamanda küresel inovasyon endeksi sonuçları açıklanacak. Orada da çok ciddi çalışmalar yaptık. İnşallah orada da ülkemizin üst sıralara yükseldiğini görmüş olacağız" diye konuştu.Varank, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" ifadesini kullandı.Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:"- Teknolojik yetkinlik olarak henüz yolun başında olsalar da yapabileceklerini düşündüğümüzde insan heyecanlanıyor. Sizin onayınızı alarak günlük hayatınızı planlaması, randevuları sizin yerinize yerine getirmesi gerçekten verimli olurdu. Vaktinizi böylece ailenize ayırabilirdiniz. Sanayicilerimizin burada heyecanlandığını ben görebiliyorum. Yapay zekanın tıp alanında yaygın olarak kullandığını düşünün. Doktorlar 'O iş öyle kolay değil' diyecektir. Evet ama yapay zeka teknolojisi bu alana talip ve ciddi çalışmalar var.- Yapay zeka teknolojileri uygulama alanları gün geçtikçe genişliyor. Bu teknolojiler bizlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Küresel ekonomi üzerindeki etkisi internet devriminden bile daha büyük etki oluşturacağı öngörülüyor. Çok yakın bir gelecekte yapay zekaya sahip teknolojiler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak.- Yapay zekanın 2030 yılına kadar 13-16 trilyon dolar kadar katkı yapması bekleniyor. Geçenlerde muhalefet milletvekili soru göndermiş. 'Yapay zeka ile kaç kişinin işsiz kalmasını öngörüyorsunuz?' demiş. Teknoloji ve endüstri tarihini incelediğimizde kaybolan ve yeni ortaya çıkan işlerin sayısız örnekleri olduğunu görebiliyoruz.- Burada bize düşen bu dönüşümün topluma en faydalı şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve kimseyi geride bırakmamaktır. Türkiye yapay zeka alanında strateji yayınlayan sayılı ülkeler arasında yer almış oldu.- 2025 yılında yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Buna yönelik hamlelerimizi elbette yapacağız.- Değerli misafirler, stratejide kendimize iddialı ama hayata geçirilebilir hedefler belirledik. Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını amaçlıyoruz. Buna yönelik hamlelerimizi elbette yapacağız. Yakın zamanda küresel inovasyon endeksi sonuçları açıklanacak. Orada da çok ciddi çalışmalar yaptık. İnşallah orada da ülkemizin üst sıralara yükseldiğini görmüş olacağız.- Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız.- 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1043626168_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_60cb1671fe1775bb0861a1d119f7a908.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sanayi ve teknoloji bakanlığı, yapay zeka, mustafa varank

Bakan Varank: 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz

11:05 24.08.2021 (güncellendi: 11:22 24.08.2021)
© AA / Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıkladı.
2025 yılında yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısını yüzde 5'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Varank, buna yönelik hamleler yapacaklarını söyledi.
Stratejide kendilerine iddialı, ancak hayata geçirilebilir hedefler belirlediklerini anlatan Varank, "Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını amaçlıyoruz. Buna yönelik hamlelerimizi elbette yapacağız. Yakın zamanda küresel inovasyon endeksi sonuçları açıklanacak. Orada da çok ciddi çalışmalar yaptık. İnşallah orada da ülkemizin üst sıralara yükseldiğini görmüş olacağız" diye konuştu.
Varank, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" ifadesini kullandı.
Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"- Teknolojik yetkinlik olarak henüz yolun başında olsalar da yapabileceklerini düşündüğümüzde insan heyecanlanıyor. Sizin onayınızı alarak günlük hayatınızı planlaması, randevuları sizin yerinize yerine getirmesi gerçekten verimli olurdu. Vaktinizi böylece ailenize ayırabilirdiniz. Sanayicilerimizin burada heyecanlandığını ben görebiliyorum. Yapay zekanın tıp alanında yaygın olarak kullandığını düşünün. Doktorlar 'O iş öyle kolay değil' diyecektir. Evet ama yapay zeka teknolojisi bu alana talip ve ciddi çalışmalar var.
- Yapay zeka teknolojileri uygulama alanları gün geçtikçe genişliyor. Bu teknolojiler bizlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Küresel ekonomi üzerindeki etkisi internet devriminden bile daha büyük etki oluşturacağı öngörülüyor. Çok yakın bir gelecekte yapay zekaya sahip teknolojiler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak.
- Yapay zekanın 2030 yılına kadar 13-16 trilyon dolar kadar katkı yapması bekleniyor. Geçenlerde muhalefet milletvekili soru göndermiş. 'Yapay zeka ile kaç kişinin işsiz kalmasını öngörüyorsunuz?' demiş. Teknoloji ve endüstri tarihini incelediğimizde kaybolan ve yeni ortaya çıkan işlerin sayısız örnekleri olduğunu görebiliyoruz.
- Burada bize düşen bu dönüşümün topluma en faydalı şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve kimseyi geride bırakmamaktır. Türkiye yapay zeka alanında strateji yayınlayan sayılı ülkeler arasında yer almış oldu.
- 2025 yılında yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Buna yönelik hamlelerimizi elbette yapacağız.
- Değerli misafirler, stratejide kendimize iddialı ama hayata geçirilebilir hedefler belirledik. Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını amaçlıyoruz. Buna yönelik hamlelerimizi elbette yapacağız. Yakın zamanda küresel inovasyon endeksi sonuçları açıklanacak. Orada da çok ciddi çalışmalar yaptık. İnşallah orada da ülkemizin üst sıralara yükseldiğini görmüş olacağız.
- Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız.
- 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik."
603000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:40Belçika'da hayvanlara zarar verenlere hapis ve para cezaları artırılıyor
11:3614 yaşındaki çocuğun 56 suç kaydı çıktı
11:22'Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağı kaçırıldı' iddiası
11:13Rusya için bir tehdit değil: Rus savunma sistemleri Batı’nın her türlü hipersonik füzesini vurabilir
11:05Bakan Varank: 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz
11:02Bakan Yanık: Beş nakdi sosyal yardım programımız ile yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız
10:46Ümit Özdağ, partisinin logosunu ve ismini duyurdu
10:40Angelina Jolie'den Instagram rekoru: Bir saatte 1.7 milyon takipçi geldi
10:39Okullarda alınacak Kovid-19 tedbirleri belirlendi
10:331800 yıllık aristokrat mezarları gün yüzüne çıkarılıyor
10:3014 yaşındaki Reyhan'dan 22 gündür haber alınamıyor
10:23Kadıköy'de nostaljik tramvayın ilk kadın makinistleri göreve başladı
10:18Borsa İstanbul'da üç yeni sözleşme işleme açılacak
10:03Aşırı sağcı Proud Boys lideri, BLM bayrağını yaktığı için hapse girecek
10:01Hava kirliliği en yüksek seviyeye ulaştı: 'Kırmızı çizgiyi çoktan aştık'
09:54MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Irak'ın kuzeyinde 28 hedef, hava harekatıyla imha edildi
09:38İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan PKK'lı İstanbul'da saklandığı ikamette yakalandı
09:30Kabil'de Türk gazeteciye Taliban müdahalesi: Tüfeği sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor
09:26Selvi: Muhalefetin mültecilerle ilgili tepkisi, uluslararası zeminde iktidarın elini güçlendirebilir
08:58NASA, uzay istasyonundaki astronotun sağlık sorunları nedeniyle uzay yürüyüşünü erteledi