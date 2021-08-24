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https://tr.sputniknews.com/20210824/bakan-yanik-bes-nakdi-sosyal-yardim-programimiz-ile-yaklasik-93-milyon-tl-odeme-yapacagiz-1048277431.html
Bakan Yanık: Beş nakdi sosyal yardım programımız ile yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız
Bakan Yanık: Beş nakdi sosyal yardım programımız ile yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Beş nakdi sosyal yardım programımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T11:02+0300
2021-08-24T11:02+0300
türkiye
asker
tüberküloz
yardım
derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar kapsamında Ağustos ayına ilişkin Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını açıkladı.'İhtiyaç sahibi kadınlara yaklaşık 52.6 milyon TL destek'Bu doğrultuda ödenecek sosyal yardımların detayını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınlarımızın yanındayız. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplamda 52.6 milyon TL destek sağlıyoruz” diye konuştu.'İhtiyaç sahibi asker ailelerine destek'Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 25.4 milyon TL yatıracaklarını söyledi. 'İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için yaklaşık 11.3 milyon TL ödeme yapacağız' Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Yanık, bu kapsamda 11.3 milyon TL hesaplara yatırılacağını kaydetti. 'Kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerine 3.5 milyon TL’den fazla destek 'Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "3.6 milyon TL destekte bulunacağız” şeklinde konuştu. Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.
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asker, tüberküloz, yardım, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Bakan Yanık: Beş nakdi sosyal yardım programımız ile yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız

11:02 24.08.2021
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Beş nakdi sosyal yardım programımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla ihtiyaç sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar kapsamında Ağustos ayına ilişkin Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını açıkladı.

'İhtiyaç sahibi kadınlara yaklaşık 52.6 milyon TL destek'

Bu doğrultuda ödenecek sosyal yardımların detayını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınlarımızın yanındayız. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplamda 52.6 milyon TL destek sağlıyoruz” diye konuştu.

'İhtiyaç sahibi asker ailelerine destek'

Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 25.4 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

'İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için yaklaşık 11.3 milyon TL ödeme yapacağız'

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Yanık, bu kapsamda 11.3 milyon TL hesaplara yatırılacağını kaydetti.

'Kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerine 3.5 milyon TL’den fazla destek '

Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "3.6 milyon TL destekte bulunacağız” şeklinde konuştu.
Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.
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Bizden aldığının binde birini geri bize veriyor birde yardım yaptık diye konuşuyor.
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24 Ağustos, 11:17
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