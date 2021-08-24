https://tr.sputniknews.com/20210824/bakan-yanik-bes-nakdi-sosyal-yardim-programimiz-ile-yaklasik-93-milyon-tl-odeme-yapacagiz-1048277431.html

Bakan Yanık: Beş nakdi sosyal yardım programımız ile yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız

Bakan Yanık: Beş nakdi sosyal yardım programımız ile yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Beş nakdi sosyal yardım programımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T11:02+0300

2021-08-24T11:02+0300

2021-08-24T11:02+0300

türkiye

asker

tüberküloz

yardım

derya yanık

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044386584_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_e6eb52aa8ec0a9ba8315075686d5d7eb.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar kapsamında Ağustos ayına ilişkin Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını açıkladı.'İhtiyaç sahibi kadınlara yaklaşık 52.6 milyon TL destek'Bu doğrultuda ödenecek sosyal yardımların detayını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınlarımızın yanındayız. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplamda 52.6 milyon TL destek sağlıyoruz” diye konuştu.'İhtiyaç sahibi asker ailelerine destek'Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 25.4 milyon TL yatıracaklarını söyledi. 'İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için yaklaşık 11.3 milyon TL ödeme yapacağız' Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Yanık, bu kapsamda 11.3 milyon TL hesaplara yatırılacağını kaydetti. 'Kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerine 3.5 milyon TL’den fazla destek 'Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "3.6 milyon TL destekte bulunacağız” şeklinde konuştu. Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

rüzgar Bizden aldığının binde birini geri bize veriyor birde yardım yaptık diye konuşuyor. 0

1

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asker, tüberküloz, yardım, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı