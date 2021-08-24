https://tr.sputniknews.com/20210824/batmanda-belediyeye-ait-resmi-arac-belediyenin-actigi-cukura-dustu-1048282354.html

Batman'da belediyeye ait resmi araç, belediyenin açtığı çukura düştü

Batman'da belediyeye ait resmi araç, belediyenin açtığı çukura düştü

Batman'da belediyeye ait resmi araç, belediye ekipleri tarafından yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T13:02+0300

2021-08-24T13:02+0300

2021-08-24T13:02+0300

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batman belediyesi

belediye

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Batman’ın Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayda, belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura belediyeye ait pikap düştü.‘Her yerde aynı anda çalışma yürütürsen tökezler, kendi çukuruna düşersin’Çukura düşen pikap çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Bu kazaya şahit olan vatandaşlar, "Belediye her yere aynı anda girip çalışmalar yapmaya başladı. Koskoca şehrin her yerinde aynı anda çalışma yürütürsen tökezler, kendi çukuruna düşersin'' dedi.

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