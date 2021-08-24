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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210824/beyaz-saray-afganistandan-tahliye-edilen-amerikan-vatandaslarinin-sayisi-4-binden-fazla-1048305883.html
Beyaz Saray: Afganistan'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısı 4 binden fazla
Beyaz Saray: Afganistan'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısı 4 binden fazla
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Afganistan'dan bugüne kadar tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısını 4 binden fazla olduğunu açıkladı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T23:41+0300
2021-08-24T23:41+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
beyaz saray
jen psaki
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Sözcü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ilk kez Afganistan'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısına ilişkin net rakam paylaştı.Ulaşabildikleri herkese ulaşarak Afganistan'dan tahliye sürecini yürüttüklerini belirten Psaki, "Bugüne kadar 4 binden fazla ABD pasaportlu kişiyi tahliye ettik. Vatandaşların aileleri de eklendiğinde bu rakam artıyor" dedi.Taliban'ın bugün yaptığı ve Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin havalimanlarına erişimi kısıtlayacağı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Psaki, kendileriyle çalışan ve Özel Göçmen Vizesi alma hakkı bulunan kişilerin güvenli şekilde havalimanına ulaşması için çalıştıklarını ifade etti.ABD'nin Afganistan'dan 31 Ağustos'ta tamamen çıkma takvimine bağlı kaldığını vurgulayan Psaki, "Askerlerimizin toparlanması için biraz zamana ihtiyacımız olacak" değerlendirmesiyle tahliyelerin daha önce durabileceğinin sinyalini verdi.Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 58 bin 700 kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210824/soygu-talibanin-eline-fazla-miktarda-silah-gecmesi-baslica-tehdit-1048304440.html
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abd, afganistan, beyaz saray, jen psaki, tahliye

Beyaz Saray: Afganistan'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısı 4 binden fazla

23:41 24.08.2021
© REUTERS / Leah MillisJen Psaki
Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Leah Millis
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Afganistan'dan bugüne kadar tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısını 4 binden fazla olduğunu açıkladı.
Sözcü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ilk kez Afganistan'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısına ilişkin net rakam paylaştı.
Ulaşabildikleri herkese ulaşarak Afganistan'dan tahliye sürecini yürüttüklerini belirten Psaki, "Bugüne kadar 4 binden fazla ABD pasaportlu kişiyi tahliye ettik. Vatandaşların aileleri de eklendiğinde bu rakam artıyor" dedi.
Taliban'ın bugün yaptığı ve Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin havalimanlarına erişimi kısıtlayacağı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Psaki, kendileriyle çalışan ve Özel Göçmen Vizesi alma hakkı bulunan kişilerin güvenli şekilde havalimanına ulaşması için çalıştıklarını ifade etti.
ABD'nin Afganistan'dan 31 Ağustos'ta tamamen çıkma takvimine bağlı kaldığını vurgulayan Psaki, "Askerlerimizin toparlanması için biraz zamana ihtiyacımız olacak" değerlendirmesiyle tahliyelerin daha önce durabileceğinin sinyalini verdi.
Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 58 bin 700 kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini açıklamıştı.
Şoygu: Rusya, sınırlarını korumak için gereken her şeyi yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
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