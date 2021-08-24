https://tr.sputniknews.com/20210824/borekciye-giren-hirsizin-limonata-keyfi-1048289761.html

Börekçiye giren hırsızın limonata ‘keyfi’

Börekçiye giren hırsızın limonata ‘keyfi’

Esenyurt’ta bulunan börekçinin cam pervazlarını kırarak içeriye giren hırsız, kasada bulunana para ile telefonu aldı, sonrasında ise limonata içti. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T15:33+0300

2021-08-24T15:33+0300

2021-08-24T15:33+0300

türkiye

istanbul

hırsız

hırsızlık

limonata

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İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir börekçide yaşanan olayda, edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bisikletiyle börekçinin önüne gelen hırsız, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra cam pervazlarını kırarak içeriye girdi.Bir süre içeride dolaşan hırsız kasaya gelerek içerisindeki bir miktar para ile bir cep telefonunu aldı. Dükkanın içerisinde dolaşmaya başlayan hırsız limonata makinesini görünce kendisine bir bardak limonata doldurdu.Yaklaşık 15 dakika kadar dinlenen ve o arada limonatasını içen hırsız bardağını da bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkanın soyulduğunu fark eden işletme sahibi ise durumu polis ekiplerine haber verdi.‘Pişkin bir şekilde limonatasını alıp içiyor’Hırsızlık olayının nasıl yaşandığını anlatan Yunus Oğuz, “Olay sabah saat 03.00 sıralarında yaşandı. Güvenlik kameralarından gördüğümüz kadarıyla hırsız bisiklet ile geliyor ve cama yaklaşıyor. Tornavida ile camı bir süre zorlayarak içeriye giriyor. Rahat bir şekilde içeriye giren hırsız kasaya gelerek içerisinden telefon ve bir miktarda para alıyor. Ondan sonra ise pişkin bir şekilde limonatasını alıp içiyor. Bir süre keyif yaptıktan sonra ise bardağı bırakıp kayıplara karışıyor. Artık nasıl bir devre geldiysek hırsızın rahatlığı insanı şok ediyor” diyerek yetkililerden bir an önce hırsızın bulunmasını istedi.

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istanbul, hırsız, hırsızlık, limonata