https://tr.sputniknews.com/20210824/bundesbank-alman-ekonomisi-bu-yil-muhtemelen-beklenenden-daha-az-buyuyecek-1048272442.html

Bundesbank: Alman ekonomisi bu yıl muhtemelen beklenenden daha az büyüyecek

Bundesbank: Alman ekonomisi bu yıl muhtemelen beklenenden daha az büyüyecek

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Kovid-19 salgınının ilave olumsuz ekonomik sonuçları nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıl beklenenden daha az... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T05:38+0300

2021-08-24T05:38+0300

2021-08-24T05:38+0300

ekonomi

almanya

bundesbank

büyüme

rapor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103091/07/1030910717_43:0:3456:1920_1920x0_80_0_0_4b980892e3174f458ae3156f4a4d4499.jpg

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik ağustos ayı raporu yayınlandı.Raporda, Alman ekonomisinin 2021'e zayıf bir başlangıç yapmasının ardından ikinci çeyrekte güçlü bir şekilde büyüdüğü ancak ülkede ekonomik çıktının halen Kovid-19 öncesi, 2019'un son çeyreğindeki seviyenin yüzde 3.5 altında kaldığı belirtildi.Yaz döneminde ekonomik çıktının salgın öncesi seviyeye gelip gelmediğinin şimdilik belli olmadığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:Raporda, salgında aşılama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ekonomik faaliyetlerde kısıtlamaların daha önce uygulandığı kadar sıkı olmasının muhtemel olmayacağı belirtildi.Bundesbank uzmanlarının Almanya'da ekonomik büyümenin toparlanması konusunda yaz ayları için iyimser olduğu kaydedilen raporda, "Almanya'nın ekonomik çıktısının yaz aylarında güçlü bir şekilde genişlemesi ve nisan-haziran döneminden daha da güçlü bir şekilde artması muhtemel" denildi.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, bundesbank, büyüme, rapor