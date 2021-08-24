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https://tr.sputniknews.com/20210824/burdurda-hemsirelere-saldiran-4-kisiden-1i-tutuklandi-1048273478.html
Burdur'da hemşirelere saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı
Burdur'da hemşirelere saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı
Burdur Devlet Hastanesi'nde hemşirelere saldırdıkları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T07:11+0300
2021-08-24T07:10+0300
türkiye
saldırı
burdur
hemşire
tutuklama
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Burdur'da sağlık çalışanlarına saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İddiaya göre, Burdur Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde Acil Servis Covid-19 polikliniğine müracaat eden bir hasta yakını, hastasına enjeksiyon yapıldığı sırada "Nasıl iğne yapıyorsun" diyerek görevli hemşire Belkız Erten'in üzerine yürüdü.Ardından 2 hasta yakını daha içeriye gelerek sağlık çalışanlarını koruyan güvenlik görevlisine fiziksel şiddette bulundu. Hastanede çıkan arbedede acil servis kapısının camı kırıldı.Mağdur sağlık çalışanları darp raporu alarak şikayette bulundu.Olay yerine gelen polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T, tutuklanırken, G.Ç, D.Y. ve 18 yaşından küçük E.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan zanlılardan biri adliyeye girişinde "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz, suçlu olan mı var yoksa" diyerek görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.
türkiye
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saldırı, burdur, hemşire, tutuklama

Burdur'da hemşirelere saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı

07:11 24.08.2021
© AABurdur'da hemşirelere saldırı
Burdur'da hemşirelere saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
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Burdur Devlet Hastanesi'nde hemşirelere saldırdıkları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Burdur'da sağlık çalışanlarına saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Burdur Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde Acil Servis Covid-19 polikliniğine müracaat eden bir hasta yakını, hastasına enjeksiyon yapıldığı sırada "Nasıl iğne yapıyorsun" diyerek görevli hemşire Belkız Erten'in üzerine yürüdü.

Ardından 2 hasta yakını daha içeriye gelerek sağlık çalışanlarını koruyan güvenlik görevlisine fiziksel şiddette bulundu. Hastanede çıkan arbedede acil servis kapısının camı kırıldı.
Mağdur sağlık çalışanları darp raporu alarak şikayette bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T, tutuklanırken, G.Ç, D.Y. ve 18 yaşından küçük E.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan zanlılardan biri adliyeye girişinde "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz, suçlu olan mı var yoksa" diyerek görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.
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