https://tr.sputniknews.com/20210824/burdurda-saglik-calisanlarini-darp-eden-3-kisiden-1i-tutuklandi---1048268969.html

Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden 1'i tutuklandı

Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden 1'i tutuklandı

Burdur'da sağlık çalışanlarını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T00:19+0300

2021-08-24T00:19+0300

2021-08-24T00:19+0300

türkiye

hemşire

çocuk

darp

şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048268944_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_b82c7b8643e2a86be6af8b2b96d6d041.jpg

Hastaneye gelen 16 yaşlarındaki çocuk, iğne yaptırdı. İğne yapılırken çocuğunun canının yandığını iddia eden anne, dışarıda bulunan yakınlarını çağırdı.Bİr kadın ve 2 erkekten oluşan grup hastanede hizmet veren kadın hemşire ve güvenlik görevlisini darp etti. Olayın ardından şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne G.Ç., S.T., D.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi adli kontrolle serbest kalırken,1 kişi ise tutuklandı.Çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi sonrasında tutuklanan S.T., işlemlerinin ardından Burdur Cezaevine gönderildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hemşire, çocuk, darp, şiddet