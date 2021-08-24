Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden 1'i tutuklandı

Hastaneye gelen 16 yaşlarındaki çocuk, iğne yaptırdı. İğne yapılırken çocuğunun canının yandığını iddia eden anne, dışarıda bulunan yakınlarını çağırdı.Bİr kadın ve 2 erkekten oluşan grup hastanede hizmet veren kadın hemşire ve güvenlik görevlisini darp etti. Olayın ardından şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne G.Ç., S.T., D.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi adli kontrolle serbest kalırken,1 kişi ise tutuklandı.Çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi sonrasında tutuklanan S.T., işlemlerinin ardından Burdur Cezaevine gönderildi.
Olayın ardından şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne G.Ç., S.T., D.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi adli kontrolle serbest kalırken,1 kişi ise tutuklandı.
Çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi sonrasında tutuklanan S.T., işlemlerinin ardından Burdur Cezaevine gönderildi.