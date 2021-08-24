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https://tr.sputniknews.com/20210824/cavusoglundan-turkiyede-iltica-merkezi-iddiasiyla-ilgili-muhalefete-tepki-1048281302.html
Çavuşoğlu: Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik
Çavuşoğlu: Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T12:33+0300
2021-08-24T13:06+0300
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
afganistan
bbc
dışişleri bakanlığı
mülteci
muhalefet
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Burada İngiliz medyasında yer alan 'Türkiye'de iltica merkezi' iddiası hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, BBC Türkçe'nin söz konusu haberi geri çektiğini hatırlatarak "BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı" dedi."Muhalefet hemen bu haberlerin üzerine atladı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm" diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:"Muhalefet bu iddia üzerinden bize saldırdı. İngiltere, haberi yapan BBC bunu reddetti. Bizim muhalefet partileri bizi eleştiriyor. Yayıncı kuruluş özür diledi, muhalefet tweeti silmedi."'200 civarında Afganistan'dan dönmek isteyen vatandaşımız var'Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişinin tahliye edildiğini belirten Çavuşoğlu, bu kişilerin 1061'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var" ifadesini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu, afganistan, bbc, dışişleri bakanlığı, mülteci, muhalefet

Çavuşoğlu: Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik

12:33 24.08.2021 (güncellendi: 13:06 24.08.2021)
© AA / Cem Özdel Mevlüt Çavuşoğlu,
 Mevlüt Çavuşoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA / Cem Özdel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.
Burada İngiliz medyasında yer alan 'Türkiye'de iltica merkezi' iddiası hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, BBC Türkçe'nin söz konusu haberi geri çektiğini hatırlatarak "BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı" dedi.
"Muhalefet hemen bu haberlerin üzerine atladı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm" diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Muhalefet bu iddia üzerinden bize saldırdı. İngiltere, haberi yapan BBC bunu reddetti. Bizim muhalefet partileri bizi eleştiriyor. Yayıncı kuruluş özür diledi, muhalefet tweeti silmedi."

'200 civarında Afganistan'dan dönmek isteyen vatandaşımız var'

Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişinin tahliye edildiğini belirten Çavuşoğlu, bu kişilerin 1061'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, "200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var" ifadesini kullandı.
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