https://tr.sputniknews.com/20210824/cavusoglundan-turkiyede-iltica-merkezi-iddiasiyla-ilgili-muhalefete-tepki-1048281302.html

Çavuşoğlu: Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik

Çavuşoğlu: Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T12:33+0300

2021-08-24T12:33+0300

2021-08-24T13:06+0300

mevlüt çavuşoğlu

türkiye

afganistan

bbc

dışişleri bakanlığı

mülteci

muhalefet

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Burada İngiliz medyasında yer alan 'Türkiye'de iltica merkezi' iddiası hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, BBC Türkçe'nin söz konusu haberi geri çektiğini hatırlatarak "BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı" dedi."Muhalefet hemen bu haberlerin üzerine atladı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm" diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:"Muhalefet bu iddia üzerinden bize saldırdı. İngiltere, haberi yapan BBC bunu reddetti. Bizim muhalefet partileri bizi eleştiriyor. Yayıncı kuruluş özür diledi, muhalefet tweeti silmedi."'200 civarında Afganistan'dan dönmek isteyen vatandaşımız var'Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişinin tahliye edildiğini belirten Çavuşoğlu, bu kişilerin 1061'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var" ifadesini kullandı.

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mevlüt çavuşoğlu, afganistan, bbc, dışişleri bakanlığı, mülteci, muhalefet