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CHP'li Ağbaba soru önergesi verdi: 'Üniversitelerimizden kabul alan Taliban militanı sayısı kaç?'
© AP PhotoAfganistan'da Taliban dönemi | Örgütün basın sorumlusu: Yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'İnönü Üniversitesi'nden kabul alan Taliban militanı' tartışmasıyla ilgili soru önergesi verdi. Ağbaba, "Üniversitelerimizden kabul alan silahlı Taliban militanı sayısı kaç? Açıklayın" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Habertürk TV programcısı Mehmet Akif Ersoy'un "Bir Taliban üyesi bana 'İnönü Üniversitesi’nden kabul aldım' dedi" şeklindeki açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) soru önergesi verdi.
Ağbaba, "Üniversitelere temizlik görevlisi dahi alınırken kılı kırk yaran, güvenlik soruşturmaları yapan veya AKP’li bir milletvekilinin torpiline ihtiyaç duyanların söz konusu silahlı Taliban militanı olunca hiçbir şart sunmadan öğrenci kabul etmesi oldukça düşündürücü” dedi.
Sunucu Hülya Hökenek'in "Orada normal yaşayan biri, herhangi biri?" sorusu üzerine Ersoy'un "Hayır, hayır. Burada bayağı silahlı bir Taliban mensubu" dediğini hatırlatan Ağbaba, şunları kaydetti:
'IŞİD’in, El Nusra’nın militanlarına da üniversitelerimizde eğitim verilecek mi?'
"Anlaşılan üniversitelerimiz Ersoy’un ifadesiyle ‘bayağı silahlı Taliban mensuplarını’ kabul etmeye başlamış. Bu diyaloglar, iddialar doğruysa vay halimize. Türkiye’de üniversitelere yerleştirilen militan sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi kriterlere göre seçiliyor? Başka silahlı örgütlerin, örneğin IŞİD’in, El Nusra’nın militanlarına da üniversitelerimizde eğitim verilecek mi?
Dün "silahlı bir Taliban militanın" Malatya İnönü Üniversitesi'ne kabul aldığını öğrendik.— Veli AĞBABA (@veliagbaba) August 24, 2021
Anlaşılan Afganistan’da savaşanlara silahlı eğitimi Taliban, akademik eğitimi de Türkiye’deki üniversiteler verecek.
Bu konuda kamuoyunun derhal aydınlatılması gerekiyor! pic.twitter.com/gnENkkzrfX
Bu iddialar doğruysa bu kişiler muhtemelen sınavsız ve hiçbir denklik olmadan kabul ediliyor. Üniversiteye temizlik görevlisi bile alınırken kılı kırk yaran, güvenlik soruşturmaları yapan veya AKP’li bir milletvekilinin torpiline ihtiyaç duyanların söz konusu silahlı Taliban militanı olunca hiçbir şart sunmadan öğrenci kabul etmesi oldukça düşündürücü.
Afganistan’da savaşanlara silahlı eğitimi Taliban, akademik eğitimi Türkiye’deki üniversiteler veriyor. Bu skandal, Taliban’ın inancıyla benzerlik kurulmasının bir sonucu mu merak ediyoruz. Bu konunun derhal açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor.”
"Başka Taliban militanı okuyor mu, ya da kabul aldı mı?", "Başka örgüt üyeleri İnönü Üniversitesi'nde okuyor mu?" sorularının yanıtlarının kamuoyunca merak ediliğini belirten Ağbaba, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şunları yöneltti:
1.Son beş yılda üniversitelere kabul alan Afganistan uyruklu öğrenci sayısı kaçtır? 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında kabul alanların sayısı ne kadardır?
2.Afganistan’da eğitim görüp Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yapma hakkı verilen öğrenci sayısı kaçtır?
3.Malatya İnönü Üniversitesi’nde hali hazırda okuyan ve yeni kabul alan Afganistan uyruklu öğrenci sayısı kaçtır?
4.Üniversitelere kabul alan yabancı öğrenciler hangi kriterler baz alınarak seçilmektedir? Afganistan uyruklu öğrencilerin kabulü için hangi şartlar aranmaktadır?
5.Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları öncesi güvenlik birimleri ne tür araştırmalar yapmaktadır? Bahsi geçen haberde sözü edilen kişinin kimliği tespit edilmiş midir?
6.Taliban yetkilileriyle öğrenci değişimi, denklik ve üniversitelere kabul hususlarında herhangi bir anlaşma yapılmış mıdır?
7.YÖK’ün denklik kriterleri nelerdir? Türkiye’deki üniversitelerden kabul alan Afganistan uyruklu öğrenciler denklik sınavına tabi tutulmakta mıdır?