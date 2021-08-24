https://tr.sputniknews.com/20210824/chpli-agbaba-soru-onergesi-verdi-universitelerimizden-kabul-alan-taliban-militani-sayisi-kac-1048293789.html

CHP'li Ağbaba soru önergesi verdi: 'Üniversitelerimizden kabul alan Taliban militanı sayısı kaç?'

CHP'li Ağbaba soru önergesi verdi: 'Üniversitelerimizden kabul alan Taliban militanı sayısı kaç?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'İnönü Üniversitesi'nden kabul alan Taliban militanı' tartışmasıyla ilgili soru önergesi verdi. Ağbaba... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T16:27+0300

2021-08-24T16:27+0300

2021-08-24T16:27+0300

türkiye

afganistan

taliban

milli eğitim bakanlığı

veli ağbaba

mahmut özer

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048100853_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_37e1deb6cc4d909fe61ef2374fdb78a8.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Habertürk TV programcısı Mehmet Akif Ersoy'un "Bir Taliban üyesi bana 'İnönü Üniversitesi’nden kabul aldım' dedi" şeklindeki açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) soru önergesi verdi.Ağbaba, "Üniversitelere temizlik görevlisi dahi alınırken kılı kırk yaran, güvenlik soruşturmaları yapan veya AKP’li bir milletvekilinin torpiline ihtiyaç duyanların söz konusu silahlı Taliban militanı olunca hiçbir şart sunmadan öğrenci kabul etmesi oldukça düşündürücü” dedi. Sunucu Hülya Hökenek'in "Orada normal yaşayan biri, herhangi biri?" sorusu üzerine Ersoy'un "Hayır, hayır. Burada bayağı silahlı bir Taliban mensubu" dediğini hatırlatan Ağbaba, şunları kaydetti:'IŞİD’in, El Nusra’nın militanlarına da üniversitelerimizde eğitim verilecek mi?'"Anlaşılan üniversitelerimiz Ersoy’un ifadesiyle ‘bayağı silahlı Taliban mensuplarını’ kabul etmeye başlamış. Bu diyaloglar, iddialar doğruysa vay halimize. Türkiye’de üniversitelere yerleştirilen militan sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi kriterlere göre seçiliyor? Başka silahlı örgütlerin, örneğin IŞİD’in, El Nusra’nın militanlarına da üniversitelerimizde eğitim verilecek mi? Bu iddialar doğruysa bu kişiler muhtemelen sınavsız ve hiçbir denklik olmadan kabul ediliyor. Üniversiteye temizlik görevlisi bile alınırken kılı kırk yaran, güvenlik soruşturmaları yapan veya AKP’li bir milletvekilinin torpiline ihtiyaç duyanların söz konusu silahlı Taliban militanı olunca hiçbir şart sunmadan öğrenci kabul etmesi oldukça düşündürücü. Afganistan’da savaşanlara silahlı eğitimi Taliban, akademik eğitimi Türkiye’deki üniversiteler veriyor. Bu skandal, Taliban’ın inancıyla benzerlik kurulmasının bir sonucu mu merak ediyoruz. Bu konunun derhal açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor.”"Başka Taliban militanı okuyor mu, ya da kabul aldı mı?", "Başka örgüt üyeleri İnönü Üniversitesi'nde okuyor mu?" sorularının yanıtlarının kamuoyunca merak ediliğini belirten Ağbaba, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şunları yöneltti:

https://tr.sputniknews.com/20210823/haberturk-tv-sunucusu-ersoy-bir-taliban-uyesi-bana-inonu-universitesinden-kabul-aldim-dedi--1048259756.html

türkiye

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, taliban, milli eğitim bakanlığı, veli ağbaba, mahmut özer, cumhuriyet halk partisi (chp)