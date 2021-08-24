Erdoğan: Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız

ATO Congresium'da ‘Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak böylesi bir gençlikle yol yürümekten, bu ülkenin gençlerine hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Önümüzdeki süreçte gençlerimizi karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla dahil etmeye devam edeceğiz.
Sel ve orman yangınlarında siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.
Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz.
Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak.
Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız.
Şehirlerimizi artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz.
Bizim artık bedeller ödemeye değil planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var.