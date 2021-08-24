https://tr.sputniknews.com/20210824/dogum-sancisi-tutan-kopek-acile-gitti-1048284567.html

Doğum sancısı tutan köpek acile gitti

Doğum sancısı tutan köpek acile gitti

Hatay'da hamile bir köpek doğum sancısı başlayınca bir hastanenin acil servisine gitti. Hemşirelerin yardım istediği iki veteriner hekim, köpeğe doğum... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T13:55+0300

2021-08-24T13:55+0300

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yaşam

hastane

doğum

acil servis

sokak köpeği

veteriner

sancı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğum sancısı başlayan hamile köpek, hastanenin acil servisinin önüne gitti.Bölgeye gelen veteriner hekimler Özberk Aksar ve Berk Belli, köpeği muayene ettikten sonra doğuma aldı.Köpeğin ve üç yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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hastane, doğum, acil servis, sokak köpeği, veteriner, sancı