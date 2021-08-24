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https://tr.sputniknews.com/20210824/dogum-sancisi-tutan-kopek-acile-gitti-1048284567.html
Doğum sancısı tutan köpek acile gitti
Doğum sancısı tutan köpek acile gitti
Hatay'da hamile bir köpek doğum sancısı başlayınca bir hastanenin acil servisine gitti. Hemşirelerin yardım istediği iki veteriner hekim, köpeğe doğum... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T13:55+0300
2021-08-24T13:55+0300
2021-08-24T14:03+0300
yaşam
hastane
doğum
acil servis
sokak köpeği
veteriner
sancı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğum sancısı başlayan hamile köpek, hastanenin acil servisinin önüne gitti.Bölgeye gelen veteriner hekimler Özberk Aksar ve Berk Belli, köpeği muayene ettikten sonra doğuma aldı.Köpeğin ve üç yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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hastane, doğum, acil servis, sokak köpeği, veteriner, sancı
Doğum sancısı tutan köpek acile gitti 13:55 24.08.2021 (güncellendi: 14:03 24.08.2021)
Hatay'da hamile bir köpek doğum sancısı başlayınca bir hastanenin acil servisine gitti. Hemşirelerin yardım istediği iki veteriner hekim, köpeğe doğum yaptırdı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğum sancısı başlayan hamile köpek, hastanenin acil servisinin önüne gitti.
Bölgeye gelen veteriner hekimler
Özberk Aksar ve Berk Belli, köpeği muayene ettikten sonra doğuma aldı.
Köpeğin ve üç yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.