https://tr.sputniknews.com/20210824/eda-erdem-hayallerimizi-gerceklestirmek-icin-savasmaya-devam-edecegiz-1048303420.html

Eda Erdem: Hayallerimizi gerçekleştirmek için savaşmaya devam edeceğiz

Eda Erdem: Hayallerimizi gerçekleştirmek için savaşmaya devam edeceğiz

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, 3-0'lık Hollanda galibiyeti sonrası "5’te 5; hem özgüven kazanmamız, hem de şampiyonanın devamı için... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T21:40+0300

2021-08-24T21:40+0300

2021-08-24T21:40+0300

yaşam

eda erdem dündar

türkiye a milli kadın voleybol takımı

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Türkiye A Milli Voleybol takımı, Avrupa Şampiyonası grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamladı.Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada milliler, baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı.Maç sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan takım kaptanı Eda Erdem, "5'te 5; hem özgüven kazanmamız, hem de şampiyonanın devamı için çok önemliydi. Yoğun Milli Takım dönemini en iyi şekilde kapatmak ve hayallerimizi gerçekleştirmek için savaşmaya devam edeceğiz! Destekleriniz, dualarınız için teşekkürler. Romanya’dan güzel ülkemize sevgiler" dedi.

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eda erdem dündar, türkiye a milli kadın voleybol takımı