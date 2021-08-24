https://tr.sputniknews.com/20210824/erbas-catisma-dilinin-revac-bulmasi-dini-meselelerin-kavgaya-donusme-tehlikesini-barindirmaktadir-1048302869.html

Erbaş: Çatışma dilinin revaç bulması, dini meselelerin kavgaya dönüşme tehlikesini barındırmaktadır

Erbaş: Çatışma dilinin revaç bulması, dini meselelerin kavgaya dönüşme tehlikesini barındırmaktadır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyal medya üzerinden doğru yanlış her türlü bilginin dolaşıma girmesi, çatışma dilinin revaç bulması, dini meselelerin... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T21:14+0300

2021-08-24T21:14+0300

2021-08-24T21:14+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Hasanovic ve beraberindeki heyet, Başkan Erbaş'ı makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, iki ülkenin tarihi bağlarının çok güçlü olduğunu ve bu görüşmeyle bu bağın bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.Erbaş, çeşitli ülkelerden Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilere çeşitli imkanlar sağladıklarını belirterek, Hırvatistan’dan Türkiye'ye öğrenci gelmesi durumunda da Türkiye Diyanet Vakfı olarak bütün iaşe ve ibatesini karşılayarak her zaman destek olmaya hazır olduklarını, Kur’an ve sünnet çizgisinde çok yetkin ve yeterli din adamlarının yetiştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.Aşırılıklardan ve radikalizmden uzak bir şekilde gençleri yetiştirmenin önemine değinen Erbaş, "Olmazsa olmazımız, Kuran ve sünnet çizgisine riayet etmektir. Uluslararası İlahiyat programımız var. Uluslararası İlahiyat Programı’nda başta Balkanlar olmak üzere Orta Asya’dan, Afrika’dan, çok farklı ülkelerden talebelerimiz var. Bu konuda Hırvatistan Müslümanları için de elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.Hasanovic de kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür ederek, din hizmeti, eğitimi ve yayınlar noktasında Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden istifade etmek istediklerini belirtti.

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş