https://tr.sputniknews.com/20210824/filipinler-devlet-baskani-duterte-2022deki-secimlerde-devlet-baskan-yardimciligina-aday-olacak-1048287132.html

Filipinler Devlet Başkanı Duterte 2022'deki seçimlerde devlet başkan yardımcılığına aday olacak

Filipinler Devlet Başkanı Duterte 2022'deki seçimlerde devlet başkan yardımcılığına aday olacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 2022'de yapılacak seçimlerde, iktidardaki PDP-Laban Partisi'nin devlet başkan yardımcısı adayı olmayı kabul etti. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T14:49+0300

2021-08-24T14:49+0300

2021-08-24T14:49+0300

dünya

filipinler

rodrigo duterte

aday

açıklama

yardımcı

seçimler

adaylık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103974/12/1039741259_0:141:2695:1657_1920x0_80_0_0_3d8490dec8c81f67d0a48926522ac6b8.jpg

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, Kabine Sekreteri Karlo Nograles tarafından yapılan açıklamada, Duterte'nin, 2022 Ulusal Seçimlerinde PDP-Laban Partisi'nin devlet başkan yardımcılığına aday olması yönündeki onayını kabul ettiğini belirtti. Açıklamada, Duterte'nin adaylığı kabul ederek 'fedakarlık yapmayı kabul ettiği ve halkın arzusuna kulak verdiği' ifade edildi.PDP-Laban partisinin ayrıca Duterte'nin yardımcısı Senatör Christopher "Bong" Go'yu seçimlerde devlet başkanlığına aday göstermesi bekleniyor.Duterte ya da sözcüsünden henüz konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi.Filipinler yasaları, ülkede devlet başkanlarını 6 yıllık bir görev süresiyle sınırlandırıyor. Devlet başkan yardımcısı, devlet başkanından ayrı olarak seçiliyor.Duterte, devlet başkan yardımcılığına aday olabileceği sinyali vermiştiRodrigo Duterte, haziran sonunda basına yaptığı açıklamada, kendisi için yer varsa gelecek yıl görev süresi sona erdiğinde, Filipinler Devlet Başkan Yardımcılığı için aday olmayı düşünebileceğini dile getirmişti.Filipinler'de son dönemde muhalefetin oluşturduğu "1Sambayan" koalisyonunun lideri Howard Calleja, buna tepki göstererek "Devlet Başkanı Duterte'nin sözde devlet başkan yardımcılığı adaylığı, anayasayı alay konusu yapıyor" ifadesini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210622/filipinler-devlet-baskanindan-asi-olmayanlari-hapse-atma-tehdidi-1044789506.html

filipinler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

filipinler, rodrigo duterte, aday, açıklama, yardımcı, seçimler, adaylık