https://tr.sputniknews.com/20210824/fsb-tulada-rus-silahlari-hakkinda-gizli-bilgi-calmaya-calisan-bir-ukrayna-vatandasini-yakaladi-1048270887.html

FSB, Tula’da Rus silahları hakkında gizli bilgi çalmaya çalışan bir Ukrayna vatandaşını yakaladı

FSB, Tula’da Rus silahları hakkında gizli bilgi çalmaya çalışan bir Ukrayna vatandaşını yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Tula’da savunma şirketleri çalışanlarını kendi saflarına çekmeye ve Rus silahları hakkında gizli bilgiler toplamaya... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T02:07+0300

2021-08-24T02:07+0300

2021-08-24T02:07+0300

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FSB’nin açıklamasına göre, yeni silahlar hakkında gizli bilgi ve bu silahlarla ilgili gizli teknik belgeler toplayan bir Ukrayna vatandaşı, silah fabrikasının bulunduğu Tula kentinde suçüstü yakalandı.Açıklamada söz konusu kişinin, Ukrayna istihbarat servislerinin verdiği talimat doğrultusunda gizli bilgilere sahip Rus savunma şirketi çalışanlarının peşinde olduğu belirtildi.Amacının ise Rusya vatandaşlarını yanına çekip onlardan ateşli silah alanındaki ümit vaat eden gelişmeler hakkında yasal olarak korunan gizli bilgilere ulaşmak olduğu ifade edildi.Konuyla ilgili casusluk suçlamasıyla cezai dava başlatıldı.Öte yandan yakalanan kişinin kimliği hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.Rusya’nın başkenti Moskova’nın 170 kilometre güneyindeki Tula’da bulunan silah fabrikasında güdümlü füzelerin yanı sıra ileri teknolojiye sahip otomatik ve keskin nişancı tüfekleri üretiliyor.

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