https://tr.sputniknews.com/20210824/galatasaray-baskani-burak-elmas-pfdkye-sevk-edildi-1048304806.html

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T22:42+0300

2021-08-24T22:42+0300

2021-08-24T22:42+0300

yaşam

galatasaray

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

burak elmas

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TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın, kulübün medya hesabından yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarındaki 'hakaretleri' ile Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedenleriyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.Galatasaray, Gaziantep, Adana Demirspor kulüpleri ile Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Efecan Karaca'nın da çeşitli nedenlerle kurula sevk edildiği aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210820/burak-elmas-galatasarayi-marcao-tehdidiyle-rizespor-ile-anlasmaya-zorlamak-istediler-1048192872.html

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galatasaray, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), burak elmas