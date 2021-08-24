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https://tr.sputniknews.com/20210824/galatasaray-baskani-burak-elmas-pfdkye-sevk-edildi-1048304806.html
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T22:42+0300
2021-08-24T22:42+0300
yaşam
galatasaray
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
burak elmas
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TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın, kulübün medya hesabından yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarındaki 'hakaretleri' ile Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedenleriyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.Galatasaray, Gaziantep, Adana Demirspor kulüpleri ile Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Efecan Karaca'nın da çeşitli nedenlerle kurula sevk edildiği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210820/burak-elmas-galatasarayi-marcao-tehdidiyle-rizespor-ile-anlasmaya-zorlamak-istediler-1048192872.html
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galatasaray, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), burak elmas

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi

22:42 24.08.2021
© AABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın, kulübün medya hesabından yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarındaki 'hakaretleri' ile Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedenleriyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.
Galatasaray, Gaziantep, Adana Demirspor kulüpleri ile Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Efecan Karaca'nın da çeşitli nedenlerle kurula sevk edildiği aktarıldı.
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
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