https://tr.sputniknews.com/20210824/galatasaray-morutan-icin-ne-kadar-odeme-yapacak-1048295921.html

Galatasaray, Morutan için ne kadar ödeme yapacak?

Galatasaray, Morutan için ne kadar ödeme yapacak?

Galatasaray'da bir süredir listesinde yer alan Olimpiu Morutan transferinde sona yaklaşıldı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T17:04+0300

2021-08-24T17:04+0300

2021-08-24T17:05+0300

yaşam

galatasaray

euro

bonservis

bütçe

olimpiu morutan

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Galatasaray, ile anlaşmaya varan Olimpiu Morutan imza için İstanbul'a geliyor. Sarı-kırmızılılar, sağlık kontrollerinin ardından Rumen orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.NTV'de yer alan habere göre, oyuncunun kulübü FCSB'nin başkanı Gigi Becali'nin fiyat artırmaya yönelik açıklamalarına yanıt vermeyerek oyuncunun bonservis bedelini istediği seviyelere çeken Galatasaray yönetimi, transferi bitirmek için düğmeye bastı.22 yaşındaki Morutan'ın, kulüplerin arasındaki sözleşme şartlarının son detaylarının tamamlanması sonrasında İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.Galatasaray, Morutan transferi için toplam 5.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, son açıklamasında "Morutan, 5 yıl içinde 10 maçta forma giyerse 500 bin euro daha ödenecek. 5.7 milyon Euro'nun 1.5 milyon euro'su Morutan, Galatasaray'da oynadığı süreçte Avrupa'ya transfer olursa ödenecek. Bu sezon Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalırsa 1.5 milyon euro'nun 3'te 1'i bu sezon ödenecek" ifadelerini kullandı.

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galatasaray, euro, bonservis, bütçe, olimpiu morutan