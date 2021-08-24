Galatasaray Morutan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Galatasaray, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.