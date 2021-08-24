https://tr.sputniknews.com/20210824/galatasaray-morutanin-transferi-icin-gorusmelere-baslandigini-duyurdu-1048300087.html

Galatasaray Morutan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Galatasaray Morutan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Galatasaray, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T19:34+0300

2021-08-24T19:34+0300

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yaşam

galatasaray

transfer

olimpiu morutan

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Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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galatasaray, transfer, olimpiu morutan