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Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a Oğulcan yanıtı
Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a Oğulcan yanıtı
Galatasaray, Çaykur Rizespor'un kulüple ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Galatasaray, mazisinde örnekleri olduğu gibi, bugün de ilkeleri nedeniyle... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T01:36+0300
2021-08-24T01:36+0300
türkiye
çaykur rizespor
galatasaray
oğulcan çağlayan
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Sarı-kırmızılı kulüp, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan konusunda yaptığı açıklamalara cevap verdi. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkanımız Burak Elmas’ın GSTV yayınında açıkladığı bilgi ve belgeler geçerliliğini korumakta ve kamuoyunun takdirindedir. Adı geçen oyuncumuzun 2019-2020 sezonu devam ederken, transfer sürecine Galatasaray’ın müdahil olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Başkan Yardımcımız Rezan Epözdemir’e yönelik mesnetsiz ve yakışıksız ifadeleri ise hiçbir şart altında kabul etmiyoruz. Sürecin gidişatına göre, gerekli gördüğümüz takdirde görüşmelerde yer alan bilgi, belge ve isimleri tüm detaylarıyla spor kamuoyu ile paylaşacağımızı belirtmek isteriz. Futbol kamuoyunu ve Çaykur Rizespor camiasını Türk futbolunda yaratılmaya çalışılan bu suni gerginliğe karşı, doğruların yanında ve Galatasaray camiası ile omuz omuza durmaya davet ediyoruz. Galatasaray, mazisinde örnekleri olduğu gibi, bugün de ilkeleri nedeniyle haksız itham ve suçlamalarla karşı karşıyadır. Ancak Galatasaray, haklı mücadele ve dik duruşundan asla vazgeçmeyecek, yine geçmişte olduğu gibi, bugün de bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" denildi.
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çaykur rizespor, galatasaray, oğulcan çağlayan

Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a Oğulcan yanıtı

01:36 24.08.2021
© AAOğulcan Çağlayan
Oğulcan Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
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Galatasaray, Çaykur Rizespor'un kulüple ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Galatasaray, mazisinde örnekleri olduğu gibi, bugün de ilkeleri nedeniyle haksız itham ve suçlamalarla karşı karşıyadır. Galatasaray, haklı mücadele ve dik duruşundan asla vazgeçmeyecek, geçmişte olduğu gibi, bugün de bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" dedi
Sarı-kırmızılı kulüp, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan konusunda yaptığı açıklamalara cevap verdi.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkanımız Burak Elmas’ın GSTV yayınında açıkladığı bilgi ve belgeler geçerliliğini korumakta ve kamuoyunun takdirindedir. Adı geçen oyuncumuzun 2019-2020 sezonu devam ederken, transfer sürecine Galatasaray’ın müdahil olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Başkan Yardımcımız Rezan Epözdemir’e yönelik mesnetsiz ve yakışıksız ifadeleri ise hiçbir şart altında kabul etmiyoruz. Sürecin gidişatına göre, gerekli gördüğümüz takdirde görüşmelerde yer alan bilgi, belge ve isimleri tüm detaylarıyla spor kamuoyu ile paylaşacağımızı belirtmek isteriz. Futbol kamuoyunu ve Çaykur Rizespor camiasını Türk futbolunda yaratılmaya çalışılan bu suni gerginliğe karşı, doğruların yanında ve Galatasaray camiası ile omuz omuza durmaya davet ediyoruz. Galatasaray, mazisinde örnekleri olduğu gibi, bugün de ilkeleri nedeniyle haksız itham ve suçlamalarla karşı karşıyadır. Ancak Galatasaray, haklı mücadele ve dik duruşundan asla vazgeçmeyecek, yine geçmişte olduğu gibi, bugün de bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" denildi.

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